ÖSYM, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/1)nin 12 Nisan Pazar günü yapılacağını duyurdu.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı öğrencilerin gireceği TR-YÖS, 12 Nisan Pazar günü Türkiye’de 15 ilde, yurt dışında 26 ülkede toplam 50 sınav merkezinde düzenlenecek.

Sınav için 60 bina ve 447 salon kullanılacak. Uluslararası öğrenci politikası açısından büyük önem taşıyan sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde yapılacak.Soru kitapçığındaki sorular Türkçe olacak; Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde ise soruların çevirileri yer alacak.TR-YÖS, Türkiye saatiyle 11.15’te başlayacak.

Adaylara Sayısal Yetenek Testi ve Temel Matematik Testi uygulanacak. Her iki testte de 40’ar soru sorulacak ve toplam 100 dakika süre verilecek.Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave süre alacak. Nüfus cüzdanı olmayan veya kimlik numarası ile fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.Adaylar, sınava giriş belgelerine ÖSYM’nin “ais.osym.gov.tr” adresinden ulaşabilecek.

Sonuçlar 7 Mayıs’ta açıklanacak ve sınavın geçerlilik süresi 2 yıl olacak.

“ÜLKEMİZİN ULUSLARARASI DÜZEYDEKİ ETKİNLİĞİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, TR-YÖS’ün ÖSYM’nin global sınav tecrübesini gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın farklı coğrafyalarından ülkemizde eğitim görmek isteyen öğrenciler için adil, şeffaf ve ölçülebilir bir sistem sunuyoruz. Bu kapsamda 9 bin 513 aday, TR-YÖS'e başvurdu. Yaptığımız işbirlikleri ile yurt dışı sınav merkezlerinde teknik altyapımız her yıl gelişiyor. Ülkemizin uluslararası düzeydeki etkinliğine büyük katkı sağlayacak olan TR-YÖS uygulamasını çok kıymetli görüyoruz. TR-YÖS için yurt içi ve yurt dışında görev yapacak personelimize gerekli eğitimler verildi. Toplam 2 bin 74 kişi sınavda görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerimize kolaylıklar dilerim."