Türkiye, 2025 Yolsuzluk Algı Endeksi'nde 182 ülke arasından 124. sırada yer alarak adı dahi bilinmeyen ülkelerin gerisinde kaldı. Bu sıralama, Türkiye’yi yalnızca gelişmiş ülkelerin değil; küresel ölçekte adı dahi bilinmeyen, ekonomik ve siyasal etkisi son derece sınırlı ülkelerin de gerisine düşürdü.

TÜRKİYE KIRMIZI ALARM VEREN ÜLKELER SIRALAMASINDA

Endekste ülkeler, kamu sektöründeki yolsuzluk algısına göre 0 ile 100 arasında puanlanıyor. Yüksek puan düşük yolsuzluk algısını, düşük puan ise yaygın yolsuzluk algısını ifade ediyor. Türkiye, aldığı düşük puanla kırmızı alarm veren ülkeler grubunda yer aldı.

TÜRKİYE ŞEFFAFLIKTAN UZAKLAŞIYOR

Rapor, yolsuzlukla mücadelede ilerleme kaydeden ülkelerin ortak özelliğinin şeffaflık, hesap verebilirlik ve güçlü kurumlar olduğuna dikkat çekerken; Türkiye’nin son yıllarda bu alanlarda ters yönde ilerlediğini ortaya koyuyor.

KİMLERE KAYBETİK?

Rapor, Türkiye’nin, sadece Avrupa Birliği ülkeleriyle değil, küresel rekabetin çok gerisindeki ülkelerle kıyaslandığında bile alarm verici bir noktaya savrulduğunu gösteriyor. Yolsuzluk algısında yaşanan bu düşüş, yabancı yatırımcı güveni, hukuk devletine inancı ve ekonomik istikrar beklentisini olumsuz etkiliyor.

Kısacası Türkiye, 2025 Yolsuzluk Algı Endeksi’nde kaybettiği puanın yanı sıra itibar da kaybetti. Bbu tablo, ülkenin adının, dünya kamuoyunda “adı bilinmeyen ülkelerin gerisinde kalanlar” listesinde anılmasına neden oldu.

İŞTE ADINI BİLE BİLMEDİĞİMİZ/AZ BİLDİĞİMİZ ÜLKELER

İşte Türkiye'yi şeffaflık konusunda geride bırakan adı dahi bilinmeyen veya az bilinen, dünya siyasetine etkisi olmayan ülkeler/bölgeler listesi:

-Sierre Leona, Nepal, Malavi, Laos, Viji, Vanuatu, Namibya, Lesotho, Surinam, Ürdün, Bahreyn, Ümran, sri Lanka, Zambia…

BİZDEN DAHA AZ ŞEFFAF OLANLAR DA VARMIŞ

Türkiye'nin yolsuzluk algısı konusunda geride bıraktığı ülkeler arasında ise şunlar yer alıyor:

-Eritre, Nikaragua, Burindi, Komorlar, Gine Bissau, Zimbabwe, Hondursa, Papua Yeni Gine