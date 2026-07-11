Yeni DS N°7; 4,66 metre uzunluğu, 1,90 metre genişliği ve 1,63 metre yüksekliğiyle dengeli bir silüet ve güçlü bir gövde mimarisi sergiliyor. Model, 19 inçlik jantları ve 740 mm çapındaki tekerlekleriyle yolda heybetli bir duruş kazanırken, tasarım başarısını teknik verilerle de destekliyor. Aracın 0,26 Cd'lik sürtünme katsayısı, sınıfının en başarılı değerlerinden biri olarak hem yakıt tasarrufuna hem de sürüş performansına doğrudan katkı sağlıyor.
Türkiye yollarında yeni soluk: Bu otomobil rakipsiz olmaya geliyor
DS Automobiles, ileri teknolojiyi ve lüksü bir araya getiren yeni premium SUV modeli DS N°7’yi ekim ayında Türkiye’de satışa sunuyor. Model, şık tasarımı, zengin donanımı ve yeni nesil tasarruflu hibrit motoruyla segmentindeki iddiasını artırıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Modelin ön tasarımı seçilen donanıma göre iki farklı görsel karakter sunuyor. PALLAS donanım seviyesinde şeffaf görünümlü ön ızgara tasarımı tercih edilirken, ÉTOILE versiyonunda ışıklı çizgiler, aydınlatmalı DS logosu ve DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ön ızgaradan oluşan yeni ışık imzası öne çıkıyor. Siyah tavan detayıyla birleşen çift renkli gövde alternatifleri ise modelin güçlü dış görünüşünü pekiştiriyor.
İç mekânda ilk kez yer verilen doğal ahşap kaplamalar ve özel ambiyans aydınlatması, kabindeki lüks algısını üst seviyeye taşıyor. Konsolda konumlandırılan 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ile 16 inç boyutundaki devasa multimedya ekranı, teknolojiyi yaşam alanıyla bütünleştiriyor. Markanın güncel tasarım dilini yansıtan X formundaki ergonomik direksiyon simidi, sürücünün tüm temel sistemleri sezgisel olarak kontrol etmesine olanak tanıyor.
Türkiye'de satışa sunulacak olan PALLAS ve ÉTOILE donanım paketleri, oldukça zengin bir standart ekipman listesiyle sürücüleri karşılıyor. Her iki versiyonda da 19 inç alaşım jantlar, panoramik cam tavan, otomatik anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ile kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği standart olarak sunuluyor.
Ayrıca geri görüş kamerası, Stop & Go fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici, DS DRIVE ASSIST yarı otonom sürüş asistanı ve seyahat konforunu artıran DS NECK WARMER sistemi de her iki pakette ortak olarak yer alıyor. Donanım paketleri arasındaki temel farklar ise kabin konsepti ve teknolojik detaylarda kendini gösteriyor.
PALLAS versiyonu, İnci Grisi ve Sonsuzluk Mavisi renklerindeki DS CANVAS iç tasarım konseptiyle geliyor. Bu versiyonda eller serbest erişim sunan elektrikli bagaj kapağı, havalandırmalı kablosuz şarj ünitesi ve DS IRIS SYSTEM 2.0 teknolojisi standart donanımlar arasında yer alıyor.
ÉTOILE donanım seviyesi ise Celeste Gri tonundaki Nappa deri döşemeleriyle premium kabin hissini daha da ileriye taşıyor. PALLAS paketindeki özelliklere ek olarak bu üst versiyonda havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, DS PIXELVISION 3.0 akıllı far sistemi ve DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY teknolojisi sunuluyor.
Ayrıca ELECTRA 3D by FOCAL premium ses sistemi, DS VISION 360 kamera sistemi, DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ön ızgara ve Clean Cabin hava temizleme sistemi de ÉTOILE paketinde standart olarak kullanıcılarla buluşuyor.
Yeni DS N°7, Türkiye pazarındaki yolculuğuna ilk etapta 145 beygir güce sahip yeni nesil hibrit motor seçeneğiyle başlayacak. Çift kavramalı 6 ileri otomatik şanzıman içerisine konumlandırılan 21 kW gücündeki elektrik motoru, özellikle şehir içi yolculukların yüzde 50'ye varan kısmının tamamen elektrikli modda yapılabilmesini sağlıyor.
Karma kullanım koşullarında 100 kilometrede 5,3 litrelik yakıt tüketimi sunan araç, 120 g/km'lik CO2 emisyon salımıyla çevre dostu ve ekonomik bir sürüş dengesi vadediyor.
(Donanımhaber)