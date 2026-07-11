Türkiye yollarında yeni soluk: Bu otomobil rakipsiz olmaya geliyor

Yeni DS N°7; 4,66 metre uzunluğu, 1,90 metre genişliği ve 1,63 metre yüksekliğiyle dengeli bir silüet ve güçlü bir gövde mimarisi sergiliyor. Model, 19 inçlik jantları ve 740 mm çapındaki tekerlekleriyle yolda heybetli bir duruş kazanırken, tasarım başarısını teknik verilerle de destekliyor. Aracın 0,26 Cd'lik sürtünme katsayısı, sınıfının en başarılı değerlerinden biri olarak hem yakıt tasarrufuna hem de sürüş performansına doğrudan katkı sağlıyor.