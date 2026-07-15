MİA Teknoloji, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle iştiraki Tripy Mobility'nin, Çin merkezli otonom sürüş teknolojileri üreticisi CalmCar ile stratejik bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Çin'in Tianjin şehrinde imzalanan bu sözleşmeyle birlikte, yapay zeka destekli otonom mobilite çözümlerinin Türkiye ile birlikte belirlenen küresel pazarlarda ticarileştirilmesi hedefleniyor.
Türkiye yollarında yeni dönem: Sürücüsüz taksiler için start verildi
MİA Teknoloji'nin bağlı ortaklığı Tripy Mobility ile Çinli CalmCar, L4 otonom sürüş teknolojisine sahip robotaksileri Türkiye pazarına sunmak için stratejik bir ortaklık imzalayarak yol testlerine başladı.Kaynak: Haber Merkezi
L4 seviyesindeki tam otonom sürüş yazılımlarında öncü olan CalmCar'ın teknolojileri, küresel otomotiv devleri Volkswagen, Polestar ve SAIC Motor tarafından da kullanılıyor. Yapılan yeni anlaşma çerçevesinde; Nvidia ve Horizon Robotics donanımlarıyla desteklenen CalmCar otonom sürüş sistemi, SAIC Motor üretimi olan "MIFA 7" elektrikli araç modeline entegre edilecek.
Bu entegrasyonla geliştirilecek robotaksi platformunun öncelikli olarak Türkiye ve hedef dış pazarlarda ticari kullanıma sunulması planlanıyor. İş birliği kapsamında Türkiye'deki teknik uyumlaştırma, yerelleştirme ve yol testlerinin planlanması süreçlerini Tripy Mobility üstlenecek.
Şirket filo yönetim altyapısının kurulması ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, uzaktan operasyon süreçlerinin yürütülmesi ve çağrı merkezi operasyonları, kurumsal müşteriler için robotaksi kiralama ile yeni mobilite hizmet modellerinin tasarlanması, kamu kurumları, özel sektör ve küresel ortaklarla ticari iş birliklerinin koordine edilmesi süreçlerinden de sorumlu olacak.
KAP'ta paylaşılan verilere göre, söz konusu robotaksi sistemi bugüne kadar 100 bin saatin üzerinde gerçek yol testinden geçti. Geliştirme aşamasında ise 3,8 milyon saati aşan kapsamlı bir mühendislik çalışması gerçekleştirildi.
Çok katmanlı güvenlik mimarisine sahip olan bu araçlar; gelişmiş sensör füzyonu, yüksek çözünürlüklü haritalama ve yapay zeka tabanlı karar mekanizmalarıyla donatıldı.
Mevzuata uygun şekilde Türkiye'deki test faaliyetlerini tamamlayarak yasal izinleri almayı hedefleyen Tripy Mobility, ticari operasyon hazırlıklarını hızlandırdı. Şirket, küresel vizyonu doğrultusunda İngiltere'nin başkenti Londra'da robotaksi işletmeciliği yapabilmek adına resmi başvuru ve ön hazırlık süreçlerini yürütmeye devam ettiğini de bildirdi.