Türkiye yollarında yeni dönem: Sürücüsüz taksiler için start verildi

L4 seviyesindeki tam otonom sürüş yazılımlarında öncü olan CalmCar'ın teknolojileri, küresel otomotiv devleri Volkswagen, Polestar ve SAIC Motor tarafından da kullanılıyor. Yapılan yeni anlaşma çerçevesinde; Nvidia ve Horizon Robotics donanımlarıyla desteklenen CalmCar otonom sürüş sistemi, SAIC Motor üretimi olan "MIFA 7" elektrikli araç modeline entegre edilecek.