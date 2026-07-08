Kaynak: AA

Türkiye'nin bu yılın ilk yarısındaki fındık ihracatı geliri 1,4 milyar dolar eşiğini geride bıraktı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından paylaşılan 1 Ocak - 30 Haziran 2026 dönemine ait resmi verilere göre, bu süreçte yurt dışına toplam 106 bin 53 ton fındık gönderildi. Gerçekleştirilen bu satışlar sonucunda ülkeye 1 milyar 434 milyon 593 bin dolar döviz girdisi kazandırıldı.

Geçtiğimiz senenin aynı dönemindeki performans incelendiğinde ise 141 bin 339 ton fındık ihraç edilmiş ve bu kapsamda 1 milyar 169 milyon 532 bin dolar kazanç sağlanmıştı. Bu yıl, ihraç edilen ürün hacminde bir düşüş yaşanmasına rağmen, elde edilen toplam ciroda belirgin bir artış kaydedilmesi dikkat çekti.