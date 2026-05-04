Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantörlüğü ve Dünya Bankası'nın kaynak desteğiyle hayata geçirdiği Türkiye Yeşil Fonu aracılığıyla önemli bir yatırıma daha imza attı. Fonun 30 milyon avro tutarındaki ikinci yatırımı, Türkiye'nin ve Avrupa'nın önde gelen ıslak mendil üreticilerinden Sapro Temizlik Ürünleri'ne yapıldı.

Tamamı sermaye artırımı yoluyla sağlanan bu kaynakla, Sapro'nun büyüme stratejileri ile doğa dostu üretim ve yeşil dönüşüm planlarının desteklenmesi hedefleniyor. Ortaklık kapsamında Sapro; karbon ayak izinin düşürülmesi, yenilenebilir enerji projeleri, su ve atık yönetimi ile verimlilik odaklı çevresel planlarını hayata geçirecek. Yatırım, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır vizyonuyla uyumlu olarak sanayideki karbonsuzlaşma sürecine ivme kazandırmayı amaçlıyor.

TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, bu stratejik adımın yerli üretimin küresel standartlara uyumunu güçlendireceğini ifade etti. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, fonun kamu kaynakları aracılığıyla özel sermayeyi yeşil dönüşüm için harekete geçiren ölçeklenebilir bir finansman modeli sunduğunu belirtti.

Sürdürülebilir Ürünler: Sapro Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Zincirkıran, özellikle bebek bakımı gibi hassas alanlarda yüzde 100 geri dönüşümlü, biyoçözünür ve bitki bazlı doğal içerikli ürünler geliştirmeye odaklandıklarını vurguladı.

Türkiye Yeşil Fonu, ülkenin kalkınma planları doğrultusunda sera gazı salımlarını azaltmayı ve ekonominin kapsayıcı dönüşümünü desteklemeyi hedefleyen bir mekanizma olarak faaliyet gösteriyor. Maxis Girişim Sermayesi Genel Müdürü Özgür Temel, Sapro'nun güçlü ihracat altyapısının yeşil dönüşüm için sağlam bir başlangıç noktası oluşturduğunu ve fonun bu süreçleri somut adımlarla desteklemeye devam edeceğini kaydetti.