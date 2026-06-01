Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 31. Bakü Enerji Forumu, küresel enerji aktörlerini bir araya getirdi. Forum kapsamında Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından gerçekleştirilen "Orta Asya'da Yenilenebilir Enerji Odaklı Enerji Dönüşümünün Teşvik Edilmesi" başlıklı panelde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonunu ve bölgesel işbirliği mesajlarını paylaştı.

"ORTA ASYA TARİHİ BİR KAVŞAKTA"

Orta Asya coğrafyasının küresel enerji arzı ve yeşil dönüşüm süreçlerinde tarihi bir kavşakta bulunduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, bölgenin sahip olduğu yüksek yenilenebilir enerji potansiyelinin, küresel iklim ve enerji hedeflerine ulaşılması açısından kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Enerji dönüşümünün en büyük kilidinin finansman olduğuna işaret eden Bayraktar, uluslararası yatırımların bölgeye çekilebilmesi için öncelikle güçlü bir enerji altyapısının kurulması ve yatırımcıya güven veren, öngörülebilir düzenleyici yasal çerçevelerin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

KURULU GÜÇTE YENİLENEBİLİR ENERJİ PAYI %60'I AŞARAK REKOR KIRDI

Türkiye’nin yeşil enerji dönüşümünde sadece pasif bir izleyici olmadığını, aksine sahada aktif olarak yeni bir enerji mimarisi inşa ettiğini belirten Bakan Bayraktar, Türkiye’nin güncel enerji verilerini şu şekilde paylaştı:

"Toplam Kurulu Güç 125 gigavat sınırını aştı. Yenilenebilir Enerji Payı Toplam kurulu gücün %60’ından fazlasını oluşturuyor. Güneş Enerjisi Ekipmanlarında Yerlilik Oranı %75’in üzerine çıktı. Rüzgar Enerjisi Ekipmanlarında Yerlilik Oranı %70 barajını geçti."

"DENEYİMLERİMİZİ KOMŞULARIMIZLA PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

Rüzgar ve güneş enerjisinde yakalanan bu ivmenin kararlı ve cesur politikaların bir sonucu olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, "Türkiye olarak bu süreçte elde ettiğimiz kurumsal uzmanlığımızı, saha deneyimimizi, geliştirdiğimiz özgün ihale modellerimizi ve güçlü sanayi altyapımızı komşu ülkelerimizle paylaşmaya tamamen hazırız" diyerek bölgesel ortaklık çağrısında bulundu.