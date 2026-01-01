Türkiye yeni yıla karla uyandı. İstanbul’da Rusya’dan gelen soğuk hava dalgasına teslim olurken. Bolu’da termometrelerin -14 dereceye gerilemesi bekleniyor.

İSTANBUL 14 GÜN DONACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da hava sıcaklıkları,14 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek.

İZMİR SIFIR DERECEYİ GÖRECEK

Ilıman iklimiyle bilinen Ege sahilleri de soğuk hava dalgasının etkisine girecek, İzmir’de bile termometreler 0 (sıfır) dereceyi görecek.

Dondurucu soğuklardan Başkent’te etkilenecek. Ankara’da gece sıcaklığı eksi 7 dereceyi görecek.

Ülkenin en soğuk yerleri ise Karabük ve Kastamonu çevreleriyle birlikte Bolu olacak.

31 İLDE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kocaeli, Sakarya, Erzurum, Trabzon ve Mardin’in de bulunduğu 31 il için Sarı Kod uyarısı yaptı

ÇIĞ TEHLİKESİ EN ÜST SEVİYEDE

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlar için çığ tehlikesi en üst seviyede.

Kuzey Marmara ve Ege’de bir çok bölgede 60 km hızda fırtanaların oluşması bekleniyor. Vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve özellikle soba kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları istendi.