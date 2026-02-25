Türkiye, ABD ya da İsrail’in İran’a yönelik olası bir askeri hamlesinin bölgesel dengeleri sarsabileceği ve yeni bir istikrarsızlık dalgası yaratabileceği kaygısını taşıyor. Yansıyanlara göre Ankara, böyle bir senaryonun doğurabileceği güvenlik, siyasi ve ekonomik risklere karşı tedbirlerini gözden geçirerek hazırlıklarını sürdürüyor ve en büyük endişelerden biri ise böyle bir senaryonun tetikleyebileceği geniş çaplı göç hareketleri.

ABD merkezli Bloomberg'in üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre ise ABD-İran arasında tırmanan askeri gerilim nedeniyle Türkiye acil durum planlarını güncelledi. Güncellenen plana göre, olası bir savaşın tetikleyeceği yeni göç dalgasına karşı sınır ötesi tampon bölge oluşturma seçeneği masada olduğu öne sürüldü.

Kaynaklar, olası bir savaşın, çoğunluğu İran’da yaşayan Afgan ve Pakistan uyruklulardan oluşan yeni bir sığınmacı akınını Türkiye’ye yöneltebileceğinden hâlihazırda yaklaşık 3 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin, İran’dan gelebilecek ilave göç dalgasının zaten zorlanan ekonomi üzerinde ağır bir yük oluşturabileceğine inandığını aktardı.

Buna göre seçenekler arasında, sınır hattına yakın bölgelerde kamplar kurulmasından, sığınmacıların Türkiye’ye geçişini engellemek amacıyla İran topraklarına girilmesine kadar uzanıyor. Ancak ikinci seçeneğin yalnızca İran’da bir otorite boşluğu oluşması halinde değerlendirileceği ifade edildi.

SINIRDAKİ KAÇAK GEÇİŞLER BİTMEDİ

Türkiye’nin yeni göç dalgasını önlemek için İran’da tampon bölge oluşturma seçeneğini gündeme aldığı DMM tarafından yalanırken sınırların durumu ise başka bir tabloyu anlatıyor. Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinden sonra İran ve Türkiye’ye yaşanan Afgan akını düşük yoğunlukta da olsa sürüyor. Yani halihazırda İran’dan Türkiye’ye göç dalgası hızını kaybetmiş olsa da istikrarını sürdürüyor.

Afganların İran’dan ülkemize geçişinde PKK terör örgütünün uzantısı PJAK aracılık yaparken bölgedeki kaynakların aktardığına göre ise İran sınırından her gün yüzün üzerinde Afgan Türkiye’ye geçiyor. Bölgedeki şehirlerde yaşanan kaçak Afgan sayısındaki artış da bu bilgiyi doğruluyor.

NE KADAR SURİYELİ DÖNDÜ?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 17 Şubat 2026 tarihinde yaptığı açıklamada Türkiye’den ülkesine dönen Suriyeli sayısını 1 milyon 366 bin 215 olarak açıkladı. Ancak bu veri, Esad rejiminin devrilişi sonrası ülkesine dönenlerin değil 2016’dan bu tarafa Türkiye’den Suriye’ye dönenlerin toplam sayısını ifade ediyor.

Uluslararası Göç Örgütü'nün Aralık 2025 raporunda, Esad’ın devrildiği Aralık 2024'ten beri yurt dışından ülkesine dönen Suriyeli sayısı 782 bin olarak yer aldı. Söz konusu oranın 550 bini ise Türkiye'den dönenler oluşturuyor.