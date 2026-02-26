Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), 51. yılında edebiyat ile görsel sanatları "Edebiyat / Sanat" temalı karma resim sergisinde bir araya getiriyor. Mahmut Nüvit Doksatlı küratörlüğünde 28 Şubat’ta Kadıköy’de açılacak sergi, usta ressamların eserlerini sanatseverlerle buluştururken derinlikli söyleşilere de ev sahipliği yapacak.

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), geçtiğimiz yıl kutladığı yarım asırlık mirasının ardından, sanatsal disiplinler arası bağı güçlendirmek amacıyla yeni bir projeye imza atıyor. Küratörlüğünü Mahmut Nüvit Doksatlı’nın üstlendiği “EDEBİYAT / SANAT’’ temalı karma resim sergisi, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde kapılarını açıyor.

EDEBİYATIN TUVALDEKİ İZDÜŞÜMÜ

Sergi, sadece bir görsel şölen sunmakla kalmayıp edebiyatın diğer sanat dallarıyla olan köklü ilişkisini de masaya yatırıyor. 6 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek olan etkinlik süresince, sanat ve edebiyatın kesişim kümelerini irdeleyen panel ve söyleşiler düzenlenecek. TYS, bu etkinlik dizisiyle kültürel yaşamımıza yeni pencereler açmayı ve disiplinler arası diyaloğu canlandırmayı hedefliyor.

38 ÖNEMLİ İSİM BİR ARAYA GELİYOR

Sergide; İsmail Acar, Gülten İmamoğlu, Temur Köran, Hülya Behramoğlu ve Yücel Dönmez gibi Türk resim sanatının 38 önemli ismi bir araya geliyor. Sergi açılışı öncesinde saat 14.00’te düzenlenecek basın toplantısıyla projenin detayları kamuoyuyla paylaşılacak.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Tarih: 28 Şubat 2026 Cumartesi

Basın Toplantısı: 14.00

Sergi Açılışı: 17.00

Yer: Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

SERGİYE KATILAN RESSAMLARDAN BAZILARI

Adil Salih, Ahmet Doksanoğlu, Buket Güreli, Caner Karavit, Engin Turgut, Hakan Gürsoytrak, Seydi Murat Koç, Tuncay Topcu ve Zafer Erkan.