Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 11,1’e yükselerek 9 milyon 583 bin kişiye ulaştı. Ancak bu istatistiğin perde arkasında, yaşlılığın kadınlar ve erkekler tarafından çok farklı deneyimlendiğini gösteren çarpıcı bir tablo var. Veriler; eğitimden sağlığa, ekonomiden hane yapısına kadar her alanda kadınların yaşlılık dönemini daha ağır şartlarda geçirdiğini kanıtlıyor.

Susam Bülten'de yer alan habere göre; TÜİK tarafından paylaşılan verilerde hane yapısı incelendiğinde, tek başına yaşayan yaşlıların oranı yüzde 19,5 olarak kayıtlara geçti. Ancak bu "tek kişilik dünyaların" büyük bir çoğunluğu kadınlara ait. Tek başına yaşayan her 10 yaşlıdan 7’den fazlası (yüzde 73,5) kadınlardan oluşurken, erkeklerde bu oran sadece %26,5’te kalıyor. Bu durum, yaşlı kadınların sosyal izolasyon ve bakım ihtiyacı riskiyle daha fazla yüz yüze olduğunu gösteriyor.

EĞİTİM VE EKONOMİDE "GÖRÜNMEZ" KADINLAR

İleri yaş grubundaki eğitim yoksunluğu, geçmişteki toplumsal eşitsizliklerin faturasını bugün yaşlı kadınlara kesiyor. 65 yaş üstü okuryazar olmayan nüfusun yüzde 88,6’sı kadın.

2024 verilerine göre yaşlı erkeklerin yüzde 21,4’ü ekonomik hayatın içindeyken, kadınlarda bu oran yüzde 6,5’e kadar düşüyor. Bu uçurum, yaşlı kadınların ekonomik bağımsızlığının olmadığını ve gelir güvencesi açısından tamamen başkalarına ya da sosyal yardımlara bağımlı kaldığını gösteriyor.

MESELE SADECE NÜFUSUN ARTMASI DEĞİL

Ortaya çıkan bu tablo, Türkiye’nin yaşlılık politikasının sadece "nüfus artışı" üzerinden değil, "toplumsal cinsiyet eşitliği" üzerinden kurgulanması gerektiğini söylüyor. Kadınlar daha uzun yaşıyor ancak bu ömrü daha yoksul, daha eğitimsiz, daha yalnız ve daha kısıtlı fiziksel imkanlarla tamamlıyor.