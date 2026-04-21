Türkiye hızla yaşlanırken, uzmanlardan kritik bir uyarı geldi: 65 yaş üstü bireyler için aşılanma artık bir tercih değil, hayati bir zorunluluk. Akademik Geriatri Derneği, enfeksiyonların yaşlılarda kafa karışıklığı ve düşme gibi sıra dışı belirtilerle ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.
Türkiye yaşlanıyor: Enfeksiyona karşı aşılanma zorunluluk haline geldi
TÜRKİYE YAŞLANIYOR: 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN HAYATİ 'AŞI' UYARISI
Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Meltem Gülhan Halil, Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun yüzde 11 bandını aşarak "yaşlı ülke" statüsüne geçtiğini belirtti.
Bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla birlikte enfeksiyonların yaşlılarda çok daha ağır seyrettiğini vurgulayan Halil, ölümleri engellemek için Bakanlıkça tanımlanan aşıların mutlaka yapılması gerektiğini bildirdi.
Sessiz Tehlike: Belirtiler Gençlerdeki Gibi Değil
Yaşlılarda enfeksiyonların her zaman ateş veya öksürükle gelmediğini belirten Prof. Dr. Halil, aileleri uyardı. "Delirium" tablosuna dikkat çeken Halil; kafa karışıklığı, yakınlarını tanıyamama ve sık düşme gibi belirtilerin aslında gizli bir zatürre veya enfeksiyon habercisi olabileceğine işaret etti.
Hangi Aşı, Ne Zaman Yapılmalı?
Aşılanmayan bireylerde yoğun bakıma yatış ve ölüm oranlarının çok daha yüksek olduğunu ifade eden uzmanlar, takvim planlamasını şu şekilde özetledi:
İnfluenza ve RSV: Ekim-Mart ayları arasında
Zatürre (Pnömokok), Tetanoz ve Zona: Yılın her döneminde uygulanabilir.
2050 Projeksiyonu ve Bakım İhtiyacı
Türkiye'nin 2050 yılında dünyanın en yaşlı ülkeleri arasında yer alacağı öngörülüyor. Bu süreçte sadece kronik hastalıkların değil, "kırılgan yaşlılık" olarak tanımlanan ve birden fazla hastalığın eşlik ettiği tabloların yönetilmesi için koruyucu hekimlik ve aşılama farkındalığının artırılması hedefleniyor.