Anasayfa Teknoloji Türkiye yapay zekada dünyanın gerisinde

Türkiye yapay zekada dünyanın gerisinde

Küresel yapay zeka benimsenmesinde dünya ortalaması yüzde 16,3 olurken, Türkiye yüzde 14,6 ile 147 ülke arasında 68. sırada yer aldı. Körfez ülkelerinin liderlik ettiği listede, Türkiye'nin dijital dönüşüm ve kapsayıcı uygulamalarla yükselmesi bekleniyor.

Hava Arabacılar Derleyen: Hava Arabacılar
Türkiye yapay zekada dünyanın gerisinde - Resim: 1

Yapay zeka, artık bir gelecek projeksiyonu olmaktan çıkıp iş süreçlerinden günlük rutinlere kadar yaşamın her alanında temel bir araç haline geldi.

Microsoft tarafından hazırlanan “2025 Küresel Yapay Zeka Benimsenmesi” raporu ve Visual Capitalist’in bu verilerle oluşturduğu analiz, ülkeler arasındaki dijital kullanım makasının giderek açıldığını gözler önüne serdi.

Araştırma sonuçlarına göre, dünya genelinde yapay zekayı benimseme oranı ortalama yüzde 16,3 olarak belirlendi.

Türkiye ise yüzde 14,6’lık bir oranla küresel ortalamanın biraz altında bir performans sergiledi. Bu veriler ışığında Türkiye, inceleme kapsamına alınan 147 ülke içerisinde 68. sırada konumlandı.

Türkiye yapay zekada dünyanın gerisinde - Resim: 2

ZİRVEDE KÖRFEZ VE ASYA-PASİFİK RÜZGARI ESİYOR

Yapay zeka adaptasyonunda liderlik koltuğunda Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur gibi ülkeler oturdu.

Türkiye yapay zekada dünyanın gerisinde - Resim: 3

Bu bölgelerde yapay zekanın sadece bireysel düzeyde kalmadığı; kamu hizmetlerinden özel sektöre kadar stratejik bir temele oturtulduğu görüldü. Bu başarının arkasında ise güçlü dijital altyapı yatırımları ve devlet destekli teknolojik dönüşüm hamleleri yatıyor.

Türkiye yapay zekada dünyanın gerisinde - Resim: 4

GELİŞMİŞ EKONOMİLER BEKLENENİN ALTINDA

ABD, Kanada ve Batı Avrupa ülkeleri, teknolojik imkanlarına rağmen adaptasyon hızında zirvedeki ülkeleri yakalayamadı.

Türkiye yapay zekada dünyanın gerisinde - Resim: 5

Rapora göre bu durum, “doygun dijital pazarlar, regülasyon tartışmaları ve kullanımın daha çok profesyonel alanlarla sınırlı kalmasıyla” açıklandı.

Türkiye yapay zekada dünyanın gerisinde - Resim: 6

Öte yandan, üretken yapay zeka araçlarının yaygınlaşmasının bu bölgelerde yeni bir sıçrama oluşturabileceği öngörüldü.

Türkiye yapay zekada dünyanın gerisinde - Resim: 7

DİJİTAL UÇURUM DERİNLEŞİYOR

Raporun dikkat çeken bir diğer noktası ise ülkeler arasındaki makasın açılması oldu.

Türkiye yapay zekada dünyanın gerisinde - Resim: 8

Yapay zeka kullanımı; internet erişimi, eğitim seviyesi, dijital okuryazarlık ve gelir düzeyi gibi faktörlerle doğrudan bağlantılı seyrediyor. Gelişmekte olan ülkelerde bir artış gözlense de bu ivme küresel ortalamayı yakalamaya henüz yetmiyor.

Türkiye yapay zekada dünyanın gerisinde - Resim: 9

TÜRKİYE İÇİN GELECEK PROJEKSİYONU

Mevcut veriler Türkiye’de yapay zekaya olan ilginin yükselişte olduğunu ancak bu teknolojinin henüz tabana tam anlamıyla yayılmadığını gösterdi.

Türkiye yapay zekada dünyanın gerisinde - Resim: 10

Uzmanlar; eğitim sisteminde, iş dünyasında ve kamu yönetiminde daha kapsayıcı projelerin hayata geçirilmesinin, Türkiye’yi önümüzdeki yıllarda küresel sıralamada üst basamaklara taşıyabileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye yapay zekada dünyanın gerisinde - Resim: 11
Türkiye yapay zekada dünyanın gerisinde - Resim: 12
Kaynak: Haber Merkezi
