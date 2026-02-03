Türkiye yapay zekada dünyanın gerisinde

Yapay zeka, artık bir gelecek projeksiyonu olmaktan çıkıp iş süreçlerinden günlük rutinlere kadar yaşamın her alanında temel bir araç haline geldi.

Microsoft tarafından hazırlanan “2025 Küresel Yapay Zeka Benimsenmesi” raporu ve Visual Capitalist’in bu verilerle oluşturduğu analiz, ülkeler arasındaki dijital kullanım makasının giderek açıldığını gözler önüne serdi.

Araştırma sonuçlarına göre, dünya genelinde yapay zekayı benimseme oranı ortalama yüzde 16,3 olarak belirlendi.

Türkiye ise yüzde 14,6’lık bir oranla küresel ortalamanın biraz altında bir performans sergiledi. Bu veriler ışığında Türkiye, inceleme kapsamına alınan 147 ülke içerisinde 68. sırada konumlandı.