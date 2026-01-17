Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), 2025 yılının son çeyreğini kapsayan “Yapay Zeka Girişimleri Haritası”nı Ocak 2026 itibarıyla güncelledi. Buna göre, Türkiye’de faaliyet gösteren yapay zeka girişimlerinin sayısı 457’ye yükseldi.

Ekosisteme son dönemde eklenen 40 yeni girişimle birlikte toplam sayı bu seviyeye ulaşırken, 2025 yılı boyunca yaklaşık %20 oranında büyüme kaydedildi. 2017 yılında yalnızca 24 girişimin takip edildiği harita, bugün bölgesel teknoloji ekosisteminin önemli göstergelerinden biri haline geldi.

Haritaya eklenen girişimler arasında “Agentic AI” kategorisindeki girişimler öne çıkıyor. Bu alandaki çözümler, klasik asistan yapay zekâlardan farklı olarak görevleri anlayıp uçtan uca tamamlayan otonom yetenekler sunuyor. Böylelikle ekosistem “öneren asistanlar”dan “iş bitiren sistemler”e doğru evriliyor.

TRAI yetkilileri, bu güncellemenin Türkiye’nin yapay zekâ alanındaki niceliksel büyümesinin yanı sıra, teknolojik olgunlaşma ve küresel rekabet gücüne doğru ilerlediğinin de bir göstergesi olduğunu vurguladı.