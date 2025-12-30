Türkiye, 3 polisin şehit olduğu 8 polis ve 1 bekçinin de yaralandığı 6 IŞİD'li teröristin öldürüldüğü operasyonu konuşmaya devam ediyor.

Şehitler için Yalova'da düzenlenen cenaze törenine yüzlerce Yalovalı vatandaş katıldı. Törende şehit aileleri ve görevli polisler zor anlar yaşadı.

Şehit olan İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'in tabutlarının önüne gelen şehit aileleri tabutlara sarılarak gözyaşı döktü...

47 yaşındaki polis memuru İlker Pehlivan, Yalova Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından Yalova Merkez Camisi'ne götürüldü. Pehlivan, cenaze namazının ardından Yalova Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tabuta sarılı olan Türk bayrağını şehidin eşi Kader Pehlivan’a (43) teslim etti. Gözyaşlarına boğulan Kader Pehlivan ile şehidin oğlu Ediz Mete (15) mezara karanfil bıraktı, kızı Elif Begüm (12) babasının kabrine su döktü.

YASİN KOÇYİĞİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yalova'da terör örgütü IŞİD'e yapılan operasyonda şehit olan 49 yaşındaki Yasin Koçyiğit Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon sırasında açılan ateş sonucu şehit olan 3 polisten Yasin Koçyiğit'in cenazesi, Yalova'daki törenin ardından memleketi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine getirildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Koçyiğit için Şereflikoçhisar Tatbikat Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'DÜNYANIN EN İYİ İNSANIYDI'

Şehit polisin eşi Sultan (45), kızları Hatice İrem ve Sıla (23) ile annesi Hatice Koçyiğit (77) törende güçlükle ayakta durdu. Anne Hatice Koçyiğit, cenaze namazı öncesi oğlunun fotoğrafına sarılıp 'kuzum' diyerek gözyaşı döktü. Şehidin kızı Hatice İrem Koçyiğit ise tabuta sarılarak, "Babamla gurur duyuyorum, o çok cesaretli, o dünyanın en iyi insanıydı" dedi.

Şehit Koçyiğit için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Koçyiğit, namazın ardından Mezgit Köyü Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'ACISINI PAYLAŞIYORUZ'

Yasin Koçyiğit'in kuzeni Hacı İbrahim Açıköz, kendisinin de emekli asker olduğunu söyleyerek, "Kurtalan'da beraber görev yaptık operasyonlarda. Sonra o Yalova'ya tayin oldu. Son zamanlanlarda yüz yüze görüşme şansımız olmadı ama iyiydi, mesajlaşıyorduk. Acımız büyük. Allah bu terörü, teröre yol açanları, teröre yol verenleri kahru perişan etsin. İçimiz yandı. Ben çok şehit gördüm, operasyonlarda bulundum. Hendek operasyonlarındaydım. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Diğer polis arkadaşlara Allah rahmet eylesin. Hepsinin acısını içten paylaşıyoruz. IŞİD, YPG, PYD, sol fraksiyon örgütlerin hepsi memleketin içerisine sokulmuş pislikler. Bunları temizlemek için gerekirse canımızla, kanımızla mücadeleye hazırız. Yasin önden gitti. Allah şehitliğini kabul etsin. Biz devletimizin, milletimizin yanında canımızla, kanımızla yanındayız" dedi.

TURGUT KÜLÜNK'E SON VEDA

IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk (50), memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde toprağa verildi.

Cenaze töreni esnasında, şehidin aile üyeleri tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kızı Eslem Külünk’ün gözyaşı dökmeyip, metanetini koruduğu görüldü. Eslem Külünk, sık sık annesi Dilek Külünk’e sarılarak teskin etti. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit polisin naaşı, meslektaşları tarafından taşınarak cenaze aracına kondu. Şehidin naaşı, Kapkirli Mezarlığı'nda toprağa verildi.