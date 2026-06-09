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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uraloğlu, Suudi Arabistan programı kapsamında Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser Al-Jasser ile görüştü.

Uraloğlu, görüşmede, bölgenin içinden geçtiği hassas süreçte ticaretin ve lojistik zincirinin kesintisiz işlemesinin her zamankinden daha kritik bir hal aldığını belirterek bu dönemde ulaştırma sektörünün önündeki engellerin kaldırılmasının stratejik bir zorunluluk olduğunu bildirdi.

İki ülke arasındaki kara yolu taşımacılığının önemine işaret eden Uraloğlu, "2012 yılı öncesinde yıllık karşılıklı taşıma sayımız 20 bine ulaşmıştı. Bölgesel gelişmeler nedeniyle bugün bu rakamın gerisinde olsak da amacımız, işbirliğimizi o dönemin de ötesine taşımaktır. Bu kapsamda, Suriye-Ürdün-Irak güzergahlarındaki gelişmeleri yakından izliyoruz. Irak üzerinden Türkiye'den başlayıp Suudi Arabistan'a uzanan iki deneme seferi, bu güzergahın uygulanabilirliğini net şekilde ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin kesintisiz kara yolu ağlarının önemini daha da artırdığını belirterek "Ülkelerimiz arasındaki transit taşımacılık, taraflara Avrupa'ya ve Körfez bölgesine erişim imkanı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu nedenle, ikili taşımaların yanında transit taşımacılığın geliştirmesinin önemli olduğunu aktaran Uraloğlu, kara yolu taşımacılığı için mevcut ve yeni güzergahları değerlenerek, transit ağın da tam kapasiteyle ve kolaylaştırılarak işletilmesinin ticari akışı hızlandırmanın yanında bölgesel lojistik entegrasyona ve Körfez coğrafyasının refahına önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Uraloğlu, iki ülke arasında güvenli ve istikrarlı bir kara yolu ağı için otoyol bağlantısının sağlanmasının büyük önem taşıdığını da bildirdi.

Bölge ülkeleriyle ortak bir çalışmayla geleceğe yönelik bir takvim oluşturulması gerektiğini kaydeden Uraloğlu, "İki ülke arasında doğrudan bir demir yolu bağlantısının hayata geçirilmesi kritik öneme sahip." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yüksek hızlı tren sistemleri ve demir yolu araçları noktasında işbirliğinin önem taşıdığını belirtti.

LOJİSTİK VE DEMİR YOLU MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Görüşmenin ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Suudi Arabistan Ulaştırma Genel İdaresi ile "Demir Yolu Sektörü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı ve Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakanlığı ile de "Lojistik Hizmetleri Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

"Lojistik Hizmetleri Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ile lojistik merkezlerin inşası, hizmetlerin işletilmesi ve yönetilmesi, deneyim paylaşımı ve ortak faaliyetlerin geliştirilmesi alanlarında çalışma yapılması hedefleniyor.

"Demir Yolu Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"yla da demir yolu sektörünün her alanında ortak çalışmaların geliştirilmesi amaçlanıyor. Buna göre, demir yolu teknik şartnameleri, teknolojileri ve yenilikçilik, sinyalizasyon ve haberleşme sistemleri ile sektörün dijitalleşmesi, çevresel etkisinin azaltılması, demir yolu mühendisliği ve altyapı uygulamaları, emniyet ve güvenlik sistemleri, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve bilgi paylaşımı konularında işbirliği yapılacak.

Ayrıca, bu alandaki eğitim akademileri arasında ortaklıkların geliştirilmesi, uzmanların geçici görevlendirmeleri, demir yolu sanayisi ile yan sanayilerin yerlileştirilmesine yönelik deneyim paylaşımı, düzenleyici çerçeveler ile mevzuat alanlarında da ortak çalışmalar yürütülecek.

Mutabakat zabıtlarının imzalanmasını değerlendiren Bakan Uraloğlu, lojistik hizmetler alanındaki zaptın müzakerelerini karşılıklı yoğun mesailer ve yapıcı ortak irade sayesinde sonuçlandırmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Demir Yolu Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın da altyapı modernizasyonundan işletme tecrübelerine kadar demir yolu sektörünün her alanında ortak çalışmalarımızı kurumsal bir çatıya kavuşturacağına inanıyorum."