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Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan’a gerçekleştirdiği resmî ziyaret kapsamında Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek Gürcistan temaslarının detaylarını ve yürütülen ortak operasyonları paylaştı.

TÜRKİYE VE GÜRCİSTAN'DAN ORTAK OPERASYON

Bakan Çiftçi, 23-24 Ağustos tarihlerinde iki ülke polis teşkilatlarının ortak bir operasyona imza attığını duyurdu. Operasyon neticesinde kırmızı bültenle aranan 22 kişinin yakalandığını belirten Çiftçi, bunlardan 11'inin Türkiye'ye iade edildiğini, kalan 11 kişinin ise Gürcistan'da işledikleri suçlardan ötürü cezaevinde bulunduğunu ve cezalarını tamamladıktan sonra iade edileceklerini kaydetti.

Gürcistan makamlarının bu yıl içinde toplam 438, bugüne kadar ise 866 kişinin iadesini gerçekleştirdiğini hatırlatan Çiftçi, "Hiçbir ülke başka bir ülkenin güvenliğini ilgilendiren konuda güvenli bahçe olmamalı" diyerek bölgesel güvenlik vurgusu yaptı.

Yıl genelinde 545 organize suç örgütüne yönelik 1.524 operasyon düzenlendiğini ve 6.620 kişinin tutuklandığını ekledi.

Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı öncesinde okulların güvenliğini artırmak amacıyla 7 bakanlığın ortak bir protokol hazırlığında olduğunu belirten Çiftçi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlanan 31 bin okul bahçe görevlisi kadrosuyla bahçe güvenliğinin profesyonel kadrolarca sağlanacağını ifade etti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ VE PROVOKASYON UYARISI

"Terörsüz Türkiye" sürecinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Çiftçi, Diyarbakır'da yaşanan münferit olaylara hızlıca müdahale edildiğini ve terör örgütü mensuplarının fotoğraflarını asan kişilerin sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını hatırlattı. Süreci akamete uğratmak isteyenlere karşı asla taviz verilmeyeceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Hiçbir şekilde provokasyonlara ve sabotaja da izin vermeyeceğiz. Aklından bu tür düşünceler geçirenler varsa bu yanlış yoldan dönmelerini de tavsiye ediyorum. Biz sürecin takipçisiyiz" dedi.