AKP iktidarının 23 yılda ekonomik krize sürüklediği Türkiye'de yurttaşların alım gücü günden güne erirken fiyatlar da sürekli artıyor.

TÜİK'in açıkladığı verilerle birlikte gıda fiyat endeksi Türkiye'de Aralık 2025'te yüzde 247,24 arttı. Dünyada ise aynı dönem içinde artış yüzde 101.09.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonominin başına geçtiğinde Türkiye'de gıda fiyat endeksi 100 bandında bulunuyordu. Şimşek'in dümene geçtiğinden bu yana Türkiye'de Gıda Fiyat Endeksi'nde yaşanan artış yüzde 147 oldu.

'BAŞKA GEZEGENDE YAŞIYOR OLMALIYIZ'

Ekonomist İnan Mutlu, bu yaşanan artışa, "Biz başka bir gezegende tarım yapıyor olmalıyız. Şimşek döneminde dünyada gıda fiyatları yüzde 1 arttı. Türkiye'de artış yüzde 147" sözleriyle tepki gösterdi.