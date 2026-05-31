Ermenistan, 7 Haziran pazar günü sandık başına gidecek. Yapılacak seçim Türkiye ve Azerbaycan’ı da yakından etkiliyor.

Gazeteci Ardan Zentürk, Ermenistan’da yapılacak seçim ve bölgedeki stratejik ortaklıklar ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

‘PAŞİNYAN BARIŞI ÖNCELİYOR’

Zentürk, Nikol Paşinyan’ın son zamanlarda Türkiye ve Azerbaycan ile barışı öncelediğini belirterek, bu çerçevede Bakü’den ve Ankara’dan da destek aldığını belirtti.

Zentürk, Paşinyan’ın seçimleri kazanması durumunda, Türkiye ve Azerbaycan’ın seçim sonuçlandıktan sonra çok önemli jest adımları atacağını ve kalıcı bir barış imzalanacağını ifade etti.

Zentürk, “Türkiye ile Erivan ve Bakü arasında üçlü güzel ilişkiler devam ederken, ister misiniz bir de Rusya’nın askeri tehdidiyle Kafkasya karşı karşıya kalsın? İster misiniz Türkiye-Azerbaycan kardeşlik ittifakı Rusya’ya dönsün? Bir anda Türkiye ve Azerbaycan’ı, hiç üzerlerine vazife olmadığı halde 3,5 milyon Ermeni’yi Rus’a karşı korurken bulabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

‘ANKETLER PAŞİNYAN’IN KAZANACAĞINI GÖSTERİYOR’

Zentürk, yaptığı değerlendirmenin tamamında şunları söyledi,

“Önümüzdeki hafta Ermenistan’da seçim var ve bütün kamuoyu yoklamaları, Azerbaycan ve Türkiye ile çok ciddi bir şekilde barışı önceleyen, bu çerçevede Bakü’den ve Ankara’dan da destek alan Nikol Paşinyan’ın siyasetinin devam edeceğini gösteriyor. Bu, Bakü-Erivan-Ankara hattında kurulmuş olan tesanüt uygulamasının devam edeceği anlamına geliyor. Bu hoş bir şey.

‘TÜRKİYE, AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ARASINDA KALICI BARIŞ İMZALANACAK’

Büyük bir olasılıkla Türkiye ve Azerbaycan, seçim sonuçlandıktan sonra çok önemli jest adımları atacak ve kalıcı barış imzalanacak. Zaten sınırlar yarı yarıya açılmış durumda, daha da ilerleyecek. Tamam, bu bizim aramızdaki mevzu. Bir de küresel bir mevzu var Ermenistan’ın tepesinde. Bizim aramızdaki konu iyi gidiyor ama orası karışık. Çünkü Ermenistan, Azerbaycan’a karşı aldığı yenilgiden Rusya’yı sorumlu tutuyor. “Biz Kolektif Güvenlik Anlaşması Teşkilatı üyesiydik, çıtınız bile çıkmadı kardeşim. Bu nasıl bir teşkilattı? Ben niye buradaydım, niye sana güvendim? Senin niye benim topraklarımda askeri üslerin var?” diye meseleyi bayağı büyütmüş vaziyette.

‘PAŞİNYAN YÜZÜNÜ AVRUPA’YA ÇEVİRDİ’

Nitekim fiilen o teşkilatı bırakmış gözüküyor. Toplantılarına katılmıyor, heyet yollamıyor. Son olarak Kazakistan’ın Astana şehrinde yapılan Avrasya Ekonomik Birliği zirvesine de katılmadı. Seçim kampanyasını bahane ederek başbakan yardımcısını gönderdi. Ama sonrasında ortaya çıkan tablo şu: Paşinyan esas olarak rotasını Avrupa Birliği’ne çevirmiş durumda. Son Avrupa siyasi konferansı da Erivan’da yapıldı, bütün Avrupalı liderler geldi. Bu ciddi bir kriz yarattı ve çok ciddi bir tehdit geldi. İşin sonu Ukrayna gibi olur noktasına gelindi. Putin ve Belarus, Kazakistan, Kırgızistan liderleri (Emomali Rahmon, Kasım Cömert Tokayev ve Sadyr Japarov) beraber bir karar aldılar. Ermenistan’a dediler ki: “Arkadaş sen kalıcı mısın, gidici misin? Kalıcıysan adam gibi kal. Gideceksen bu yılın içinde bir referandum yap, kararını al ve bize deklare et. Biz senin ne olduğunu bilelim.”Bu öyle bir söylendi ki, “bence sen kal, çok fazla maceraya girme” havasındaydı. Aralık ayında yapılacak bir sonraki zirvede Ermenistan’ın bu yapıdaki üyeliği konusu görüşülecek.

‘PUTİN’DEN ERMENİSTAN’A RUSYA ÖĞREĞİ’

Ermeniler “Bu nereden çıktı? Bu yapının üye atma gibi bir tüzüğü yok, tıpkı NATO gibi” diyorlar. “Biz bunun içindeyiz, niye birdenbire ‘ya kal ya git’ diyorsunuz?” diye tepki gösterdiler. Onun üzerine ilk cevap Dimitri Peskov’dan geldi. Peskov, “Ermenistan karar alabilir, Avrupa Birliği’ni önceleyebilir, bu topluluğu bırakabilir. Bunun ekonomik ve siyasi bedelleri vardır, o ayrı. Ama bu topluluğun içinde kalıp, ortak ticaret faaliyetlerinden ve fonlardan kazandığı paralarla kendini Avrupa’ya hazırlayamaz. Avrupa’ya hazırlanacaksa kendi parasıyla hazırlansın, bizim paramızla hazırlamasın” dedi. Daha sonra Putin devreye girdi ve Paşinyan’ın daha önce daha rahat konuştuğu bir ortamda şu mesajı verdi: “Biz Ermenilerin kendi hür iradeleriyle alacakları kararlara her zaman saygılıyız. Avrupa Birliği rotasında da bir karar olabilir ama hatırlatmakta yarar var: Ukrayna meselesi de böyle başladı. O zaman biz Avrupa Birliği’ne karşı çıktık ve o günden beri bu konuda geri adım atmadık. Eğer Ukrayna’nın yolundan gideceksen bunun bu coğrafyada bir bedeli vardır.”

‘İSTER MİSİNİZ TÜRKİYE- AZERBAYCAN KARDEŞLİK İTTİFAKI RUSYA’YA DÖNSÜN?’

Şimdi ben de pozisyona bakıyorum. Olursa da şaşırmam ha. Gerçekten artık şaşırma kabiliyetimi giderek kaybediyorum. 40-50 yıllık gazeteciyim. Türkiye ile Erivan ve Bakü arasında üçlü güzel ilişkiler devam ederken, ister misiniz bir de Rusya’nın askeri tehdidiyle Kafkasya karşı karşıya kalsın? İster misiniz Türkiye-Azerbaycan kardeşlik ittifakı Rusya’ya dönsün? “Ya baba ne yapıyorsun? Hani hepimiz özgürdük, hani Kafkasya’ya karışmayacaktın? Niye 3,5 milyonluk Ermeni’yi ezmeye kalkıyorsun?” dedirtecek bir duruma mı gireceğiz? Tarih yeniden yazılır arkadaşlar. Demeyin “olmaz olmaz”. Olur.

‘TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ERMENİLERİ RUS’A KARŞI KORUYABİLİR’

Batı Rusya’ya “Ermenistan’a parmağını uzatma” derken, Türkiye ile Azerbaycan da “Kafkasya’nın istikrarı için biz burada hırgür istemiyoruz” derken, bir anda Türkiye ve Azerbaycan’ı, hiç üzerlerine vazife olmadığı halde 3,5 milyon Ermeni’yi Rus’a karşı korurken bulabiliriz.