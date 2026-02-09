Ankara–Bağdat–Washington hattında yürütülen görüşmelerde, Kuzey Suriye’deki hapishanelerden Irak’a sevk edilen Türkiye vatandaşı IŞİD militanlarının Türkiye’de yargılanması seçeneği masaya geldi. Bölgedeki hapishanelerde 2 binden fazla Türk vatandaşı IŞİD’linin bulunduğu belirtiliyor.

Kısa Dalga’dan Hale Gönültaş’ın haberine göre; Yargı belgelerinde IŞİD’in İstanbul emiri olarak geçen, 10 Ekim Ankara Garı Katliamı firari sanıklarından ve kırmızı bültenle aranan Ebu Ubeyde kod adlı İlyas Aydın’ın da Irak’a sevk edilecek militanlar arasında olduğu ifade ediliyor.

KİMLİKLERİNİ BİLEREK GİZLEMİŞLER

Güvenlik kaynaklarına göre bazı IŞİD’liler, örgüt talimatıyla vatandaşlık bilgilerini sakladı. Anadil düzeyinde Arapça, Farsça, Peştuca bilen bazı Türk vatandaşlarının kendilerini Suriyeli ya da Afgan olarak tanıttığı ifade ediliyor. Türk güvenlik birimlerinin, ABD askerleriyle birlikte Türkiye vatandaşı olduğunu söyleyen IŞİD’lilerin hapishanelerde parmak izi aldığı ve ifade topladığı kaydediliyor.

ANKARA GARI KATLİAMI SANIKLARI DA SEVK LİSTESİNDE

“IŞİD’in İstanbul emiri” olarak geçen, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nın firari sanıklarından Ebu Ubeyde kod adlı İlyas Aydın’ın, Irak’a sevk edilecek isimler arasında olduğu belirtiliyor. Aydın kırmızı bültenle aranıyor.

10 Ekim katliamının diğer sanıkları İlhami Balı, Deniz Büyükçelebi, Edremit Türe, Savaş Yıldız, Hasan Hüseyin Uğur, Bayram Yıldız, Kenan Kutval, Ahmet Güneş, Cebrail Kaya, Ömer Deniz Dündar, Muhammet Zana Alkan, Mustafa Delibaşlar, Nusret Yılmaz, Kasım Dere ve Yakup Selağzı da arananlar arasında bulunuyor. 10 Ekim davalarında firari sanıkların saldırıların ardından kaçak yollarla Suriye’ye geçerek IŞİD saflarına katıldıklarına dair resmi belgeler bulunuyor.

IRAK SORUŞTURMAYI BAŞLATTI

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Irak’a getirilen IŞİD’liler hakkında soruşturma sürecini bugün itibarıyla başlattı. Yargılamaların “insanlığa karşı suç” ve “soykırım” kapsamında yürütüleceği açıklandı. Kuzey Suriye’den 5 bin IŞİD’linin daha Irak’a sevk edilmesi planlanıyor.

TÜRKİYE VE ABD DE DESTEK SAĞLIYOR

Ankara, Bağdat ve Washington’un, IŞİD’lilerin “insanlığa karşı suçlar” ve “soykırım” suçlarından yargılanmaları konusunda mutabık olduğu belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında Irak Adli Soruşturma Birimi tarafından çatışma bölgelerinden toplanan suç kayıtları, arşivlenen belgeler ve soykırım kanıtlarının Konsey’e raporlanarak görsellerle sunulacağı kaydediliyor. Soruşturma sürecine Türkiye ve ABD’nin de bilgi ve belge desteği sağlayacağı belirtiliyor.

ANKARA’DAN TALEP

Ankara’nın, ilk yargılamaların ardından Türkiye vatandaşı IŞİD’lilerin Irak’tan Türkiye’ye sevk edilmesini istediği ifade ediliyor.