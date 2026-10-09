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Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin Halk Günü etkinliklerinde stantları ziyaret etti.

Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortağı olduğu ve Antalya'da gerçekleştirilen dev organizasyonda, Türk savunma sanayi şirketlerinin uzay teknolojisindeki ürünleri incelenirken uluslararası katılımcı firmaların stantlarından da bilgiler alındı.

111 ÜLKEDEN 10 BİN KATILIMCI VAR

Ziyaretler sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, kongrenin olağanüstü bir ilgiyle sürdüğünü belirterek, 111 ülkeden yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı organizasyonun Halk Günü'nde 20 bine yakın ziyaretçiyi ağırladıklarını kaydetti.

Kongre tarihinde ilk kez bir deklarasyona öncülük ettiklerini dile getiren Kacır, Antalya Deklarasyonu ile uzayın bir barış ve iş birliği alanı olarak kalması, çatışmaların uzaya taşınmaması, tüm ülkelerin eşit ve adil şekilde faydalanması yönünde önemli bir adım attıklarını ve delegelerin 32’sinin bu deklarasyona katıldığını vurguladı.

MİLLİ UZAY PROGRAMI’NDA HEDEFLER İDDİALI

Milli Uzay Programı'nın iddialı hedeflerine değinen Bakan Kacır; İMECE yer gözlem uydusu ile ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretildiğini, Türksat 7A, İMECE-2 ve İMECE-3 projelerinin hazırlandığını bildirdi.

2027 yılının ilk aylarında yüzde 87 yerlilik oranına sahip, derin uzayda hibrit roket sistemi kullanacak Ay Misyonu'nun gerçekleştirileceğini belirten Kacır, Somali'de inşa edilen uzay limanı ve Ankara ODTÜ yerleşkesinde kurulan büyük uzay teknoparkı ile Türkiye'nin uzaya bağımsız erişim hedeflerine adım adım yürüdüğünü ifade etti. Kacır, şunları söyledi:

"Burada hibrit roket sistemini önceliklendiriyoruz, önemsiyoruz ve bu sisteme derin uzayda tarihçe kazandıran ilk ülke olmayı amaçlıyoruz. Somali'de bir uzay limanı inşa ediyoruz. Uzaya bağımsız erişim için hem uzay limanı hem de ROKETSAN gibi müesseselerimizin ürettiği füze sistemleri, roket sistemleri, inşallah, Türkiye'nin hedeflerine erişmesine vesile olacak. Ankara'da büyük bir uzay teknoparkını Orta Doğu Teknik Üniversitemizin yerleşkesinde inşa edeceğiz. Adım adım Türkiye'yi tıpkı savunma sanayisinde ve havacılıkta olduğu gibi 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine eriştireceğiz. Türkiye, özellikle dost ve kardeş ülkelerle, Türk Devletleri Teşkilatındaki kardeşlerimizle her alanda olduğu gibi bilim ve teknolojide de önemli işbirliklerini sürdürüyor. İnşallah uzayda da kendi takım uydularımızı hep birlikte inşa etmek istiyoruz. Bunun ilk imzalarını atarak aslında ilk adımlarını hayata geçirmiş olduk."

BAĞIMSIZLIĞIN KİLİT NOKTASI GÖK VATAN

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise karada ve denizde egemen ve bağımsız olabilmenin temel şartının gök vatanda varlık göstermekten geçtiğini belirtti.

KIZILELMA'nın ardından uzayda yeni paradigma dönüşümleri yaratmak amacıyla Fergani girişimini 2022'de tamamen öz kaynaklarla kurduklarını anlatan Bayraktar, yörüngeler arası transfer yapabilen uyduların ardından serinin altıncı uydusunun iki hafta içinde uzaya fırlatılacağını müjdeledi. Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Fergani'nin 6'ncısı henüz yolda, iki hafta sonra inşallah o da uzaya çıkmış olacak. Bunları tümüyle bütün gelirlerinin yüzde 90'ı ihracattan gelen dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar'ın kaynaklarıyla yürüttük. Tümüyle öz kaynaklarımızla yaptık ama görüyoruz ki hem TEKNOFEST Şanlıurfa'da hem tüm TEKNOFEST kuşağında bütün bu çabalar ülkemizin ve tüm dost ve kardeş coğrafyaların bağımsızlığı ve yarınları adına ve şu anda da alanda gençlerimizi görüyorum. Ortaokuldan, liseden, üniversiteden, üniversite ötesi araştırmalar yapan ve uzaya uzanabileceğiniz engin maviliklerin en son haddinde, gençlerimizin, kardeşlerimizin insanlık adına, ülkemiz adına çalışmalar yürüttüğünü görüyorum."

BAYKAR DÜNYANIN ZİRVESİNDE

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi Baykar'ın ihracat gelirleriyle yürütülen bu çalışmaların TEKNOFEST kuşağındaki gençler için büyük bir ilham kaynağı olduğunu dile getiren Bayraktar, ülkeyi bağımsız ve müreffeh kılacak en büyük gücün genç nesiller olduğunu sözlerine ekledi. Açıklamaların ardından protokol heyeti "Future Space" alanını gezerek yerli uzay girişimlerinin projelerini inceledi.