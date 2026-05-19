Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı’nın, 3 Haziran Çarşamba günü İstanbul’da Kosova Ümit Millî Futbol Takımı ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklandı.
Aday kadroya davet edilen futbolcular, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te Park Inn By Radisson Istanbul Airport’ta toplanacak.
Ay-yıldızlı ekip, Kosova ile Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.
AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİNE HAZIRLIK
Karşılaşma, Eylül ve Ekim aylarında oynanacak 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak Ukrayna ve Macaristan maçları öncesinde hazırlık niteliği taşıyacak.
TFF'DEN AÇIKLAMA!
Ümit Milli Takımımızın Kosova maçı aday kadrosuna davet edilen oyuncular şu şekilde:
Kaleciler: Onuralp Çevikkan (Trabzonspor A.Ş.), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.)
Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor A.Ş.), Hamza Güreler (Rams Başakşehir FK), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe A.Ş.), Yasin Özcan (Beşiktaş A.Ş.), Deniz Ofli (FC Bayern Minchen)
Orta Saha: Yunus Emre Konak (Oxford United/Brentford FC), Eyüp Aydın (Kasımpaşa A.Ş.), Emirhan Boz (Ayvalıkgücü Belediyespor), Emirhan İlkhan (Torino FC), Baran Ali Gezek (İkas Eyüpspor), Emirhan Acar (Özbeyli Bandırmaspor), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.)
Forvet: Emre Demir (Sakaryaspor A.Ş.), Livan Burcu (1.FC Union Berlin), Başar Önal (NEC Nijmegen), İlhan Fakılı (Clermont Foot 63), Melih Bostan (Sakaryaspor A.Ş.), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş A.Ş.)