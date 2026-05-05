EKONOMİDE "SERVET UÇURUMU" ÇATLAĞI: TÜRKİYE ULTRA ZENGİN ARTIŞINDA REKORDA!

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Knight Frank’in 2026 Servet Raporu verilerini değerlendirerek Türkiye’deki ekonomik tabloyu "servet transferi" olarak nitelendirdi. Şahin, Türkiye'nin dünyada ultra zengin sayısı en hızlı artan üçüncü ülke olmasının bir başarı hikayesi değil, toplumsal bir adaletsizlik olduğunu vurguladı.

5 YILDA 2 BİNDEN 4 BİNE ÇIKTI

Rapora göre Türkiye'de 30 milyon dolar ve üzeri serveti olan kişi sayısı 2021 yılında 2 bin 174 iken, 2026 yılında 4 bin 208'e yükseldi. Bu tabloyu eleştiren Şahin, "Milletin sofrası küçülürken kimin serveti büyüyor? Emekli kuruş hesabı yaparken kim milyon dolar hesabı yapıyor?" sorularını sordu.

"ERDOĞAN AYNAYI TÜRKİYE'YE TUTMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Zengini daha zengin yapan düzen sürdürülemez" ifadelerini hatırlatan İdris Şahin, " Ama Sayın Erdoğan'ın önce aynayı dünyaya değil, kendi yönettiği Türkiye'ye tutması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin önüne konulan tablo, iktidarın yıllardır anlattığı ekonomik başarı masalını paramparça ediyor" dedi.

"BU BİR EKONOMİ DEĞİL, SARAY DÜZENİDİR"

Hayat pahalılığının bedelinin sadece halka kesildiğini belirten Şahin, ekonomik krizin herkese eşit dağılmadığını savundu. Mevcut durumu "servet transferi" olarak tanımlayan DEVA Partili vekil, şunları kaydetti: "Milletin cebinden alınan, enflasyonla eritilen, vergilerle toplanan, zamlarla sökülen kaynak; bir avuç imtiyazlı çevrenin servet hanesine yazılıyorsa burada yanlışlık değil, açık bir tercih vardır. Bu tercih, emeğin karşısında sermayeyi, vatandaşın karşısında imtiyazı, alın terinin karşısında rantı büyüten bir tercihtir. Bunun adı bellidir, saray düzeni.”

"YOKSULLUK KADER DEĞİL, KÖTÜ YÖNETİM"

Türkiye'de yoksulluğun kötü yönetimden kaynaklandığını ifade eden Şahin, gençlerin ev tutmayı ve evlenmeyi ertelediği bir ortamda servet raporlarında parlayan rakamların "halktan kopuk" bir yönetimin eseri olduğunu söyledi.