Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

TÜRKİYE'YE ÇEKYA'DAN İYİ HABER GELDİ

Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yakın rakiplerinden Çekya ise geceden istediği sonucu alamadı. Çekya temsilcisi Viktoria Plzen, deplasmanda Kızılyıldız'a 3-0 mağlup oldu. Mirko Ivanic'in iki gol attığı karşılaşmada ev sahibi ekibin diğer golü ise Aleksandar Katai'den geldi. Plzen'in mağlubiyeti, Türkiye'nin 9. sıradaki konumunu koruması açısından olumlu gelişmelerden biri oldu.