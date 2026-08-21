UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden şekillendi. Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris karşısında aldığı galibiyet Türkiye'ye puan kazandırırken, Trabzonspor'un Ferencvaros'a mağlup olması gecenin olumsuz sonucu oldu. Türkiye'nin sıralamadaki yakın rakipleri Polonya ve Çekya'dan dikkat çeken sonuçlar geldi.
Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. Beşiktaş’ın Kauno Zalgiris karşısındaki 3-0’lık galibiyeti Türkiye’ye puan kazandırırken, Trabzonspor’un Ferencvaros’a 1-0 mağlup olması gecenin olumsuz sonucu oldu.Haber Merkezi
BEŞİKTAŞ'TAN 3 GOL İLE AVANTAJ
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul’da Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek lig aşaması için büyük avantaj yakaladı. Siyah-beyazlıların gollerini 6. dakikada Oh Hyeon-gyu, 12. dakikada Amir Murillo ve 59. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti. Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte rövanş öncesinde tur kapısını aralarken Türkiye'nin UEFA ülke puanına da katkı sağladı. Rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynanacak.
TRABZONSPOR EVİNDE MAĞLUP
Gecenin Türkiye adına olumsuz sonucu ise Trabzon'dan geldi. Karadeniz ekibi sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekip, 17. dakikada Kristoffer Zachariassen'in golüyle öne geçti ve karşılaşmayı bu skorla tamamladı. Bordo-mavililer böylece 27 Ağustos'ta Macaristan'da oynanacak rövanş öncesinde dezavantajlı duruma düştü.
TÜRKİYE'YE ÇEKYA'DAN İYİ HABER GELDİ
Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yakın rakiplerinden Çekya ise geceden istediği sonucu alamadı. Çekya temsilcisi Viktoria Plzen, deplasmanda Kızılyıldız'a 3-0 mağlup oldu. Mirko Ivanic'in iki gol attığı karşılaşmada ev sahibi ekibin diğer golü ise Aleksandar Katai'den geldi. Plzen'in mağlubiyeti, Türkiye'nin 9. sıradaki konumunu koruması açısından olumlu gelişmelerden biri oldu.
POLONYA'DAN FARKLI GALİBİYETLER
Türkiye açısından gecenin dikkat çeken sonuçları ise Polonya ekiplerinden geldi. Jagiellonia, Iberia Tiflis'i 4-0 mağlup ederken Lech Poznan, Thun karşısında 7-0'lık galibiyet aldı. İki Polonya temsilcisinin de rövanş öncesinde çok büyük avantaj elde etmesi, Polonya'nın Türkiye'yi ülke puanında takip etmeyi sürdürmesi açısından önem taşıyor.
TÜRKİYE 9. SIRADA
Play-off turu ilk maçlarının ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 48.275 puanla 9. basamakta yer aldı. Polonya 44.825 puanla 10. sıraya yükselirken, Çekya 44.325 puanla 11. sırada kaldı. Yunanistan ise 42.012 puanla 12. basamakta bulunuyor.
PUANLAR SIRALAMAYI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK
Türkiye ile Polonya arasındaki fark 3.450 puan, Çekya ile fark ise 3.950 puan seviyesinde bulunuyor. Play-off rövanşları ve takımların lig aşamasına kalıp kalamayacağı, sezonun devamında ülke puanı yarışının seyrini doğrudan etkileyecek.
Dün oynanan eleme maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
İşte yeni liste...
1. İngiltere | 101.907 puan
2. İtalya | 87.732 puan
3. İspanya | 82.493 puan
4. Almanya | 80.259 puan
5. Fransa | 68.010 puan
6. Portekiz | 64.250 puan
7. Belçika | 58.650 puan
8. Hollanda | 52.062 puan
9. Türkiye | 48.275 puan
10. Polonya | 44.825 puan
11. Çekya | 44.325 puan
12. Yunanistan | 42.012 puan