Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. Beşiktaş’ın Kauno Zalgiris karşısındaki 3-0’lık galibiyeti Türkiye’ye puan kazandırırken, Trabzonspor’un Ferencvaros’a 1-0 mağlup olması gecenin olumsuz sonucu oldu.

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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 1

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden şekillendi. Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris karşısında aldığı galibiyet Türkiye'ye puan kazandırırken, Trabzonspor'un Ferencvaros'a mağlup olması gecenin olumsuz sonucu oldu. Türkiye'nin sıralamadaki yakın rakipleri Polonya ve Çekya'dan dikkat çeken sonuçlar geldi.

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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 2

BEŞİKTAŞ'TAN 3 GOL İLE AVANTAJ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul’da Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek lig aşaması için büyük avantaj yakaladı. Siyah-beyazlıların gollerini 6. dakikada Oh Hyeon-gyu, 12. dakikada Amir Murillo ve 59. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti. Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte rövanş öncesinde tur kapısını aralarken Türkiye'nin UEFA ülke puanına da katkı sağladı. Rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynanacak.

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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 3

TRABZONSPOR EVİNDE MAĞLUP

Gecenin Türkiye adına olumsuz sonucu ise Trabzon'dan geldi. Karadeniz ekibi sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekip, 17. dakikada Kristoffer Zachariassen'in golüyle öne geçti ve karşılaşmayı bu skorla tamamladı. Bordo-mavililer böylece 27 Ağustos'ta Macaristan'da oynanacak rövanş öncesinde dezavantajlı duruma düştü.

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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 4

TÜRKİYE'YE ÇEKYA'DAN İYİ HABER GELDİ

Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yakın rakiplerinden Çekya ise geceden istediği sonucu alamadı. Çekya temsilcisi Viktoria Plzen, deplasmanda Kızılyıldız'a 3-0 mağlup oldu. Mirko Ivanic'in iki gol attığı karşılaşmada ev sahibi ekibin diğer golü ise Aleksandar Katai'den geldi. Plzen'in mağlubiyeti, Türkiye'nin 9. sıradaki konumunu koruması açısından olumlu gelişmelerden biri oldu.

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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 5

POLONYA'DAN FARKLI GALİBİYETLER

Türkiye açısından gecenin dikkat çeken sonuçları ise Polonya ekiplerinden geldi. Jagiellonia, Iberia Tiflis'i 4-0 mağlup ederken Lech Poznan, Thun karşısında 7-0'lık galibiyet aldı. İki Polonya temsilcisinin de rövanş öncesinde çok büyük avantaj elde etmesi, Polonya'nın Türkiye'yi ülke puanında takip etmeyi sürdürmesi açısından önem taşıyor.

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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 6

TÜRKİYE 9. SIRADA

Play-off turu ilk maçlarının ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 48.275 puanla 9. basamakta yer aldı. Polonya 44.825 puanla 10. sıraya yükselirken, Çekya 44.325 puanla 11. sırada kaldı. Yunanistan ise 42.012 puanla 12. basamakta bulunuyor.

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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 7

PUANLAR SIRALAMAYI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Türkiye ile Polonya arasındaki fark 3.450 puan, Çekya ile fark ise 3.950 puan seviyesinde bulunuyor. Play-off rövanşları ve takımların lig aşamasına kalıp kalamayacağı, sezonun devamında ülke puanı yarışının seyrini doğrudan etkileyecek.

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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 8

Dün oynanan eleme maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

İşte yeni liste...

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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 9

1. İngiltere | 101.907 puan

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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 10

2. İtalya | 87.732 puan

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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 11

3. İspanya | 82.493 puan

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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 12

4. Almanya | 80.259 puan

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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 13

5. Fransa | 68.010 puan

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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 14

6. Portekiz | 64.250 puan

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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 15

7. Belçika | 58.650 puan

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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 16

8. Hollanda | 52.062 puan

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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 17

9. Türkiye | 48.275 puan

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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 18

10. Polonya | 44.825 puan

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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 19

11. Çekya | 44.325 puan

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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 20

12. Yunanistan | 42.012 puan

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