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İtalya'da düzenlenen FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden U18 Erkek Milli Takımı, 5-8 klasman maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, çekişmeli geçen mücadeleden 74-69 mağlup ayrıldı.

7.'LİK MAÇINDA RAKİP İSRAİL

Bu sonucun ardından Türkiye, turnuvadaki son maçında 7.'lik için İsrail ile karşılaşacak.

Almanya ise klasman etabında Yunanistan ile 5.'lik mücadelesi verecek.

KARUTASU'DAN 19 SAYILIK PERFORMANS

Milli takımda Darius Karutasu, 19 sayı ve 8 ribaundluk performansıyla takımının en skorer ismi oldu.

Demir Öztürk 15 sayı, Erdinç Alex Koyun ile Erkin Kaş ise 12'şer sayıyla mücadeleyi tamamladı.

ALMANYA'DA ANDERSON ÖNE ÇIKTI

Almanya adına Lucai Anderson 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Anton Kemmer 14 sayı üretirken Leonard Kröger karşılaşmayı 12 sayı ve 12 ribaundla tamamlayarak double-double yaptı.

ALMANYA-TÜRKİYE (ÇEYREK SONUÇLARI)

1. Çeyrek: 19-18

Devre: 31-37

3. Çeyrek: 58-57

Maç Sonucu: 74-69