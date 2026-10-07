Kaynak: Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde elde ettiği tarihi başarıyı duyurdu. 2019 yılından bu yana endekste 11 basamak birden tırmanarak 36. sıraya yerleşen Türkiye, hayata geçirdiği "Sürdürülebilir Turizm Programı" ile raporda tüm dünyaya örnek ülke olarak gösterildi.

BAKAN ERSOY: DOĞAYI VE KÜLTÜRÜ KORUYARAK BÜYÜYORUZ

Sosyal medya üzerinden endeks sonuçlarını değerlendiren Bakan Ersoy, Türk turizminin rekabet gücünün her geçen gün arttığını belirtti. Turizmdeki büyümeyi sadece rakamsal bir artış olarak görmediklerini, doğayı ve kültürel mirası koruyan, aynı zamanda yerel halkın kazancını artıran bir vizyonla hareket ettiklerini vurgulayan Ersoy, "Sürdürülebilir Turizm Programımız raporda örnek uygulama olarak yer alırken, turizmin sosyoekonomik etkisi alanında kaydettiğimiz %8,3'lük puan artışıyla dünya genelinde en büyük gelişimi gösteren ikinci ülke olduk. Tüm sektör paydaşlarımızla birlikte bu kalıcı başarıyı daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

RAKAMLARLA YÜKSELİŞİN TABLOSU

WEF raporunun güncel verilerine göre Türkiye, 2019 yılında 47. sırada bulunduğu endekste 2024'te 37'nciliğe, 2026 yılında ise 36. sıraya yükseldi. Ülkenin genel endeks puanı 2019'da 4,1206 seviyesindeyken, yüzde 6,1 oranında artarak 2026'da 4,3734’e ulaştı. Sadece son iki yıldaki (2024-2026) puan artışı ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE'NİN MODELİNE ULUSLARARASI ÖVGÜ

WEF raporunda Türkiye, hızlı turizm büyümesini sürdürülebilirlik standartlarıyla en iyi dengeleyen ülkelerden biri olarak incelendi. Özellikle turistik yoğunluğun sadece belirli bölgelere yığılmasını önlemeye yönelik politikalar ve turizm gelirlerinin yerel halka sağladığı faydanın artırılması takdir topladı. Türkiye'nin "Çevresel Sürdürülebilirlik", "Turizm Talebinin Sürdürülebilirliği" (%5,1 artış) ve "Sosyoekonomik Etki" göstergelerinin tamamında büyük ilerleme kaydettiği vurgulandı.

2.650'DEN FAZLA TESİSTE GSTC SERTİFİKASI DÖNEMİ

Bu başarının temel taşlarından biri olan ve 2022'de Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) iş birliğiyle başlatılan Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı da raporda geniş yer buldu. Halihazırda 2.650'yi aşkın konaklama tesisinin bu sertifikasyonu tamamladığı belirtilirken, uygulamanın 2030 yılına kadar ülke genelindeki tüm tesisler için zorunlu hale geleceği ifade edildi.

Rapor, Türkiye'nin bu öncü hamlesinin sadece kültürel mirası ve çevreyi korumakla kalmadığını; destinasyonlardaki yaşam kalitesini artırarak turizmin sağladığı sosyal ve ekonomik faydaları yerel toplumlara yansıtmada kilit bir rol oynadığını ortaya koydu.