Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle BAE’de bulunan milli tenisçiler ile Türk hakem güvenli şekilde tahliye edildi. Sporcuların kara ve hava yoluyla Avrupa’ya ulaştırıldığı bildirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler doğrultusunda Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası'na katılmak üzere bölgede bulunan sporcularımız Ergi Kırkın, Mert Alkaya ve Yankı Erel ile hakemimiz Toygar Alagöz'ün yurda dönüş süreci Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yakından ve koordineli şekilde takip edilmiştir. ATP tarafından yapılan planlama kapsamında sporcularımız ve hakemimiz, kara yoluyla Umman'ın Muscat Havalimanı'na güvenli şekilde ulaşmıştır. TSİ 22.30 civarındaki uçuşla önce Mısır'ın Hurgada kentine iniş gerçekleştirilmiş, ardından yapılan aktarma ile İtalya'nın Milano Malpensa Havalimanı'na bugün TSİ 08.30'da varış sağlanmıştır."

Açıklamada, milli sporcular ile Türk hakemin bölgeden güvenli şekilde ayrılmasına katkı sunan kurumlara teşekkür edilerek, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen ATP'ye planlama sürecindeki katkıları için teşekkür ederiz. Ayrıca süreç boyunca destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanlığına müteşekkiriz." ifadeleri kullanıldı.

BAE’DE UÇUŞ İPTALLERİ NEDENİYLE MAHSUR KALMIŞLARDI

Milli tenisçiler Ergi Kırkın, Mert Alkaya ve Yankı Erel ile Türk hakem Toygar Alagöz, İsrail ve ABD'nin saldırılarının ardından İran’ın karşı saldırı düzenlediği ve ABD üslerinin bulunduğu ülkelerden biri olan BAE’de uçuş iptalleri nedeniyle mahsur kalmıştı.