Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem Michael Oliver görev alacak. Yardımcı hakemler Stuart Burt ve James Mainwaring olurken, 4. hakem Christopher Kavanagh olarak belirlendi. Kazanan takım, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

Maç 90 dakikanın ardından eşitlikle tamamlanırsa, iki 15 dakikalık uzatma devresi oynanacak. Uzatmalar sonunda eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarıyla Dünya Kupası vizesi verilecek.

Türkiye, play-off yarı finalinde Romanya’yı 1-0 yenerken, Kosova Slovakya’yı 4-3 mağlup ederek finaldeki yerini aldı.

Ay-yıldızlılar, 2002 Dünya Kupası’nda elde ettiği 3. sıra başarısının ardından 24 yıl sonra turnuvaya yeniden katılmak için sahada olacak. Türkiye, tarih boyunca 3 kez Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı. İlk olarak 1950’de vize alan milliler, o dönemde turnuvadan çekilmişti. 1954’te Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore ile aynı grupta yer alan Türkiye, ilk maçta Batı Almanya’ya 4-1, ikinci maçta Güney Kore’ye 7-0 üstünlük sağladı, grup tekrar maçında Batı Almanya’ya 7-2 yenilerek elendi.

Milli takımın sonraki Dünya Kupası macerası 48 yıl sonra gerçekleşti. 2002’de play-off turunda Avusturya’yı geçerek organizasyona katılan Türkiye, turnuvayı 3. olarak tamamladı.

Merih Demiral tedavisi sürmesi nedeniyle formaya uzak kalacak. Zeki Çelik, Romanya karşısında ağrısı sebebiyle forma giymemişti; teknik direktör Vincenzo Montella’nın onayı halinde oynayabilecek.

Kosova kadrosunda tanıdık isimler yer alıyor. En golcüsü, Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını giymiş, şu anda İspanya ekibi Mallorca’da oynayan 31 yaşındaki Vedat Muriç. Muriç, Kosova milli formasıyla çıktığı 67 maçta 32 gol attı. Beşiktaşlı Milot Rashica 12 golle ikinci sırada. Alanyaspor’dan Florent Hadergjonaj ve Fidan Aliti ile Adana Demirspor eski kalecisi Arijanet Muric de kadroda bulunuyor.

MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Kosova maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus)

KOSOVA'NIN ADAY KADROSU

Teknik direktör Franco Foda tarafından belirlenen Kosova'nın 23 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Arijanet Muric (Sassuolo), Visar Bekaj (KF Tirana), Amir Saipi (Lugano)

Defans: Florent Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Fidan Aliti (Corendon Alanyaspor), Ilir Krasniqi (Polissya Zhytomyr), Lumbardh Dellova (CSKA Sofya), Kreshnik Hajrizi (Sion), Mërgim Vojvoda (Como 1907), Dion Gallapeni (Wisla Plock), Albian Hajdari (Hoffenheim)

Orta Saha: Elvis Rexhbeçaj (Augsburg), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf), Edon Zhegrova (Juventus), Valon Berisha (Zürich), Veldin Hoxha (Rubin Kazan), Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr)

Forvet: Milot Rashica (Beşiktaş), Albion Rrahmani (Sparta Prag), Fisnik Asllani (Hoffenheim), Ermal Krasniqi (Legia Varşova), Vedat Muriqi (Mallorca), Baton Zabergja (Metalist 1925 Kharkiv)