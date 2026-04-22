Türkiye tarımda zirveyi bırakmıyor: 3 ürünle dünya şampiyonu oldu
Anadolu’nun verimli toprakları, 2025 itibarıyla küresel tarım sahnesinde gücünü bir kez daha ortaya koydu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye; meyve, sebze, hububat ve stratejik tarım ürünlerinde birçok alanda dünya liderliğini elinde tutarak 3 ürünle dünya şampiyonu oldu.Derleyen: Sena Altuntaş
Fındık: Dünya üretiminin yarısından fazlasını karşılayan Türkiye, yıllık yaklaşık 650 bin ton üretimle İtalya gibi güçlü rakiplerini geride bırakıyor ve pazarın lideri konumunu sürdürüyor.
Kiraz: Dünyadaki kiraz üretiminin yaklaşık dörtte biri Türkiye’den geliyor. 736 bin tonu aşan üretimle Türkiye, Şili ve ABD gibi ülkeleri geride bırakıyor.
İncir: “Cennet meyvesi” olarak bilinen incirde Türkiye, 356 bin tonluk üretimiyle dünya liderliğini koruyor.
Bu üç ürünün yanı sıra Türkiye; kayısı (750 bin ton), ayva, haşhaş tohumu ve keçiboynuzu üretiminde de dünya birincisi olarak öne çıkıyor.
Türkiye’nin başarısı yalnızca zirve ürünlerle sınırlı değil. Ülke, toplamda 22 farklı tarım ürününde dünya genelinde ilk üç sıra içinde yer alarak küresel gıda arz güvenliğinde kritik bir rol üstleniyor.
İkincilikler arasında salatalık ve vişne üretimi bulunurken; üçüncülükte ise Antep fıstığı, mandalina, şeftali, ıspanak, nohut, elma, karpuz, kavun, zeytin ve domates gibi önemli ürünler yer alıyor.
Yaklaşık 38,5 milyon hektarlık tarım alanı ve gelişen modern üretim teknikleriyle Türkiye, 2026’ya girerken de “dünyanın tarım ambarı” olma iddiasını sürdürüyor. Bu güçlü üretim yapısı, hem ihracatın hem de ülke ekonomisinin en önemli dayanaklarından biri olmaya devam ediyor.