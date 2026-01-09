Yeniçağ Gazetesi
09 Ocak 2026 Cuma
Türkiye susuzluğa doğru: 6 havzada alarm zilleri çalıyor; Barajlar boşalıyor, risk büyüyor

Türkiye susuzluğa doğru: 6 havzada alarm zilleri çalıyor; Barajlar boşalıyor, risk büyüyor

Su Politikaları Derneği’nin 2026 yılına ilişkin yayımladığı kapsamlı rapor, Türkiye’deki su krizinin boyutlarını net biçimde ortaya koydu. Rapora göre, ülkedeki 25 nehir havzasının 11’inde barajların ortalama doluluk oranları son 15 yıldır %30’un altında kalırken, 6 havzada durum “çok kritik”.

Türkiye susuzluğa doğru: 6 havzada alarm zilleri çalıyor; Barajlar boşalıyor, risk büyüyor - Resim: 1

Bazı havzalarda ise son beş yılın ortalama doluluk oranları %5–10 gibi alarm verici seviyelere geriledi. Dernek, bu su arz güvenliğinin ciddi risk altında olduğunu vurgulayarak acil önlemler alınmasını istedi.

Türkiye susuzluğa doğru: 6 havzada alarm zilleri çalıyor; Barajlar boşalıyor, risk büyüyor - Resim: 2

Su Politikaları Derneği, 2026’nın ilk günlerinde “Büyük Kentlerimizde Su Hizmetleri Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye susuzluğa doğru: 6 havzada alarm zilleri çalıyor; Barajlar boşalıyor, risk büyüyor - Resim: 3

Su hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların nedenleri incelenirken mevcut yönetim ve karşılaşılan sorunlar ve olası çözüm yolları ele alındı. Dernek Başkanı Dursun Yıldız, raporda özellikle son 15 yıla ait verilerin çarpıcı sonuçlar sunduğunu ifade etti.

Türkiye susuzluğa doğru: 6 havzada alarm zilleri çalıyor; Barajlar boşalıyor, risk büyüyor - Resim: 4

Raporda, 2010–2025 dönemini kapsayan süreçte nehir havzalarına göre barajların ortalama doluluk oranlarının yıllık değişimi analiz edildi. Elde edilen bulgular, bazı bölgelerde su güvenliğinin artık sürdürülemez bir noktaya yaklaştığını gösteriyor.

Türkiye susuzluğa doğru: 6 havzada alarm zilleri çalıyor; Barajlar boşalıyor, risk büyüyor - Resim: 5

Grafiklerin ortaya koyduğu sonuçlara göre, Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Burdur, Akarçay, Konya Kapalı ve Asi havzalarında baraj doluluk oranları uzun süredir düşüş eğiliminde.

Türkiye susuzluğa doğru: 6 havzada alarm zilleri çalıyor; Barajlar boşalıyor, risk büyüyor - Resim: 6

Özellikle 6 havzada kuraklık ve yetersiz su yönetimi nedeniyle barajların her yıl biraz daha boşaldığı, hidrolojik kuraklığın bir yıldan diğerine taşındığı görülüyor.

Türkiye susuzluğa doğru: 6 havzada alarm zilleri çalıyor; Barajlar boşalıyor, risk büyüyor - Resim: 7

Son beş yıllık veriler, Gediz, Büyük Menderes, Batı Akdeniz, Burdur Göller Havzası, Akarçay ve Asi havzalarında ortalama doluluk oranlarının %5–10 aralığında kaldığını ortaya koyuyor.

Türkiye susuzluğa doğru: 6 havzada alarm zilleri çalıyor; Barajlar boşalıyor, risk büyüyor - Resim: 8

Baraj ve göletlerdeki yetersizlikler nedeniyle hem içme suyu hem de tarımsal sulama ihtiyacının karşılanması için yeraltı sularına aşırı yüklenildiği ifade ediliyor.

