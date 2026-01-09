Bazı havzalarda ise son beş yılın ortalama doluluk oranları %5–10 gibi alarm verici seviyelere geriledi. Dernek, bu su arz güvenliğinin ciddi risk altında olduğunu vurgulayarak acil önlemler alınmasını istedi.
Türkiye susuzluğa doğru: 6 havzada alarm zilleri çalıyor; Barajlar boşalıyor, risk büyüyor
Su Politikaları Derneği’nin 2026 yılına ilişkin yayımladığı kapsamlı rapor, Türkiye’deki su krizinin boyutlarını net biçimde ortaya koydu. Rapora göre, ülkedeki 25 nehir havzasının 11’inde barajların ortalama doluluk oranları son 15 yıldır %30’un altında kalırken, 6 havzada durum “çok kritik”.
Su Politikaları Derneği, 2026’nın ilk günlerinde “Büyük Kentlerimizde Su Hizmetleri Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Su hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların nedenleri incelenirken mevcut yönetim ve karşılaşılan sorunlar ve olası çözüm yolları ele alındı. Dernek Başkanı Dursun Yıldız, raporda özellikle son 15 yıla ait verilerin çarpıcı sonuçlar sunduğunu ifade etti.
Raporda, 2010–2025 dönemini kapsayan süreçte nehir havzalarına göre barajların ortalama doluluk oranlarının yıllık değişimi analiz edildi. Elde edilen bulgular, bazı bölgelerde su güvenliğinin artık sürdürülemez bir noktaya yaklaştığını gösteriyor.
Grafiklerin ortaya koyduğu sonuçlara göre, Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Burdur, Akarçay, Konya Kapalı ve Asi havzalarında baraj doluluk oranları uzun süredir düşüş eğiliminde.
Özellikle 6 havzada kuraklık ve yetersiz su yönetimi nedeniyle barajların her yıl biraz daha boşaldığı, hidrolojik kuraklığın bir yıldan diğerine taşındığı görülüyor.
Son beş yıllık veriler, Gediz, Büyük Menderes, Batı Akdeniz, Burdur Göller Havzası, Akarçay ve Asi havzalarında ortalama doluluk oranlarının %5–10 aralığında kaldığını ortaya koyuyor.
Baraj ve göletlerdeki yetersizlikler nedeniyle hem içme suyu hem de tarımsal sulama ihtiyacının karşılanması için yeraltı sularına aşırı yüklenildiği ifade ediliyor.