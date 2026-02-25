Bakan Bolat, sosyal medya paylaşımında, “Karşılıklı ticarette gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi, gümrük kapılarının modernizasyonu ve transit geçişlerin hızlandırılması gibi başlıkları kapsamlı bir şekilde ele aldık” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Aralık ayında imzalanan Türkiye-Suriye Ortak Gümrük Komitesi’nin ilk toplantısının en kısa sürede yapılması konusunda mutabık kalındığını belirtti.

Suriye Ticaret ve Ekonomi Bakanı Eş-Şaar ile yapılan görüşmede ise, geçen yıl 3,7 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflendi. İki taraf, JETCO mekanizması çerçevesinde ilkbaharda toplantı düzenleme ve toplantı marjında kapsamlı bir iş ve yatırım forumu gerçekleştirme kararı aldı. Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret ve ortaklıkların artırılması çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.