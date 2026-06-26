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Kaynak: AA

Türkiye Motosiklet Federasyonu 2026 yarış programında yer alan organizasyonun bu etabı, Başiskele Motor Sporları Gelişim Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Sporcular, süpermoto open/3, süpermoto 85 cc, süpermoto 65 cc ile 50 cc ve 50 cc mini kategorilerinde piste çıkarak mücadele ediyor.

Şampiyonanın ilk gününde yarışçılar serbest antrenman seanslarında pistte denemeler yaptı.

Pilotlar, yarın gerçekleştirilecek sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmek için mücadele verecek.

Organizasyonun 3. ayağı, pazar günü yapılacak final yarışlarıyla sona erecek.

Şampiyona kapsamında Türkiye ANLAS MiniGP 110 ve FIM MotoMini Türkiye serilerinde de 13 sporcu yarışlara katılım sağlıyor.