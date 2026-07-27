Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Brezilyalı stoper Bruno Viana ile yollarını ayırdı.

Akdeniz ekibinin tecrübeli savunmacısı, Çin Süper Lig temsilcisi Qingdao West Coast'a kiralık olarak transfer oldu.

Alanyaspor’dan Paulo Victor kararıAlanyaspor’dan Paulo Victor kararıSpor

GEÇEN SEZON FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANDI

Geçtiğimiz sezon başında Gaziantep FK'dan Alanyaspor kadrosuna katılan 31 yaşındaki futbolcu, istediği süreleri alamadı.

Bruno Viana, 2025-2026 sezonunda Alanyaspor formasıyla tüm kulvarlarda 9 karşılaşmada görev yaptı.

Türkiye Süper Ligi'ni bırakıp Çin Süper Ligi'ne gitti - Resim : 2

KARİYERİNE ÇİN'DE DEVAM EDECEK

Tecrübeli savunmacı, yeni sezonda kariyerini Çin Süper Ligi ekiplerinden Qingdao West Coast'ta sürdürecek.