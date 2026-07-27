Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Brezilyalı stoper Bruno Viana ile yollarını ayırdı.
Akdeniz ekibinin tecrübeli savunmacısı, Çin Süper Lig temsilcisi Qingdao West Coast'a kiralık olarak transfer oldu.
GEÇEN SEZON FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANDI
Geçtiğimiz sezon başında Gaziantep FK'dan Alanyaspor kadrosuna katılan 31 yaşındaki futbolcu, istediği süreleri alamadı.
Bruno Viana, 2025-2026 sezonunda Alanyaspor formasıyla tüm kulvarlarda 9 karşılaşmada görev yaptı.
KARİYERİNE ÇİN'DE DEVAM EDECEK
Tecrübeli savunmacı, yeni sezonda kariyerini Çin Süper Ligi ekiplerinden Qingdao West Coast'ta sürdürecek.