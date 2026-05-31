Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir su potansiyeli 112 milyar metreküp olarak hesaplanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2025 yılı sonu itibarıyla 86 milyon 92 bin 168 olarak açıkladığı nüfus dikkate alındığında, kişi başına düşen su miktarı yıllık 1301 metreküp düzeyinde bulunuyor.

Türkiye, yarı kurak iklim özellikleri nedeniyle yağış rejimi bakımından bölgesel farklılıklar gösterirken, yıllık toplam yağış miktarı yaklaşık 450 milyar metreküp olarak hesaplanıyor. Ülke genelinde mevcut depolama hacmi 183,82 milyar metreküp seviyesine ulaşırken, sulanan tarım alanı brüt 7,28 milyon hektar olarak kayıtlara geçti.

Toplam 78 milyon hektarlık yüz ölçümüne sahip Türkiye’de, yaklaşık 24 milyon hektar alan ekilebilir tarım arazisi olarak öne çıkıyor. 2028 yılı sonuna kadar 7,85 milyon hektar alanın sulamaya açılması hedefleniyor.

SU YÖNETİMİNDE YENİ ADIMLAR

Artan nüfus ve iklim değişikliğinin etkileri, Türkiye’nin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırıyor. Uzmanlar, mevcut tabloya göre Türkiye’nin ilerleyen yıllarda su kısıtı yaşayan ülkeler arasında yer alabileceğine dikkat çekiyor.

Bu kapsamda, suyun daha verimli kullanılması için sulama sistemlerinde modernizasyon planlanıyor. Açık kanal sistemleri yerine kapalı basınçlı borulu sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve mevcut sulama alanlarında kayıpların azaltılması hedefleniyor.

Öte yandan, küresel iklim değişikliğinin yağış rejimi üzerindeki etkileri nedeniyle, Türkiye genelinde 25 hidrolojik havzada master planların güncellenmesi için hazırlık yapılıyor. Bu çalışmalarla, su kaynaklarının daha etkin yönetilmesi ve projelerde kaynak-ihtiyaç dengesinin korunması amaçlanıyor.