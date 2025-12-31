Gaziantep ve çevre illerde kar etkili oluyor. Gaziantep'te gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken, bazı sürücüler karlı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Hava sıcaklığının düştüğü kentte, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde yaşanan kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle Gaziantep Havalimanı bugün saat 12.00'ye kadar uçuşlara kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini artırıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda araç ve insan trafiği ciddi oranda azaldı.

Kara hazırlıksız yakalanan bazı araçların ise yavaş ilerlediği görüldü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için karla mücadelede yoğun çaba harcıyor.

Karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada kar, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ve Şanlıurfa Kalesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.

Şanlıurfa Valiliği, Viranşehir-Diyarbakır kara yolunun yoğun kar yağışı dolayısıyla tedbir amaçlı trafiğe kapatıldığını bildirdi.

MALATYA

Malatya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Karayolları ve belediye ekipleri trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.

Kar yağışı ilçelerde de etkili oluyor.

Öte yandan Malatya-Kayseri kara yolu ile Hekimhan-Kangal kara yolu tır, kamyon ve çekici trafiğine kapatıldı.

ADIYAMAN

Adıyaman'da sabah saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Atatürk Bulvarı'nda kar lastiği olmayan araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri araçların geçişine yardımcı oldu. Karayolları ve belediye ekipleri yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

KİLİS

Kilis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.

Kar sevinci yaşayan çocuklar, kar topu oynadı.