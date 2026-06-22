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“Türkiye Silahlı Şiddet Haritası 2025” raporu: Ruhsatsız silah sayısı rekor kırdı

Umut Vakfı’nın “Türkiye Silahlı Şiddet Haritası 2025” raporuna göre; geçen yıl 3 bin 422 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan, ruhsatsız silahların yaygınlığına değinerek, "Türkiye’de ruhsatlı bulunan 4 milyon silahın bir milyonu kolluk kuvvetinde, 3 milyonu ise halkın elinde bulunuyor. Ruhsatsız halde bulunan silah sayısı ise 30 milyon" diye konuştu.

Nefes'in haberine göre; Umut Vakfı’nın "Türkiye Silahlı Şiddet Haritası 2025" raporu bireysel silahlanmanın hızla arttığını gözler önüne serdi.

Rapordaki verilere göre 2025’te 110 bin 470 kaçak silah yakalandı. Bu yılın sadece ilk üç ayında 25 bin 580 kaçak silah ele geçirildi. 2014 ila 2026 yılları arasında toplam 41 bin 420 silahlı şiddet olayının medyaya yansıdığı belirlendi. Bu olaylarda toplam 26 bin 29 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 203 kişi ise yaralandı.

'CİNAYETLERİN YÜZDE 80'İ ATEŞLİ SİLAHLARLA İŞLENDİ'

Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan, ruhsatsız silahların yaygınlığına değinerek, "Türkiye’de ruhsatlı bulunan 4 milyon silahın bir milyonu kolluk kuvvetinde, 3 milyonu ise halkın elinde bulunuyor. Ruhsatsız halde bulunan silah sayısı ise 30 milyon. Silahlara ulaşımın kolaylığı, husumet, komşu ile kavga, aile içi şiddet gibi vakaların ateşli silahlar ile sonlanmasına sebep oluyor” diye konuştu. Türkiye’de cinayetlerin yüzde 80’inin ateşli silahlarla işlendiğini ifade eden Akcan, “Yılda ortalama 2 bin 500 vatandaş bu vakalarda hayatını kaybediyor. Günde 10 kişi ateşli silahlarla yaşamını yitiriyor. Silahlı şiddet haritasına göre cinayetlerin yüzde 96’sı ruhsatsız silahlar, yüzde 4’ü de ruhsatlı silahlarla işleniyor" dedi.