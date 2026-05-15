Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

TVF Finansal Yatırımlar, Türkiye Sigorta paylarında hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara borsa dışında satış işlemini yaptı.

İşlem, pay başına yüzde 7,4 iskonto uygulanarak 13,50 TL bedel üzerinden toplam 6 milyar 750 milyon lira karşılığında düzenlendi. Dünkü kapanışını şirket 14,75 liradan gerçekleştirmişti.

Yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine, işlem boyutu talep toplama sırasında toplam 50 milyon TL nominal tutarında oldu. Bu şekilde şirketin yüzde 5'i satıldı.

İşlem kapsamında, payların tamamının satılması halinde, TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin Türkiye Sigorta'daki doğrudan pay sahipliğinin yüzde 76,10 olması, Türkiye Sigorta'nın halka açıklık oranının ise yüzde 23,90 olması öngörülüyor.