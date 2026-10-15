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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak'ın görevinden istifa ettiği bildirildi. Çakmak'ın mal varlığına tedbir konulduğu ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği belirtildi.

BDDK VE MERKEZ BANKASI'NDA GÖREV YAPTI

Hacettepe Üniversitesi mezunu olan Çakmak, 14 yıl Ziraat Bankası'nda görev yaptı. Ardından 2019-2021 yılları arasında BDDK Başkan Yardımcılığı, 2021-2023 yılları arasında ise Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Taha Çakmak, Ağustos 2023'te Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürlüğü'ne atandı.

MAR VARLIĞINDA TEDBİR VE YURT DIŞI YASAĞI

Çakmak'ın görevinden istifa ettiği bildirilirken, mal varlığına tedbir konulduğu ve yurt dışına çıkışının yasaklandığı belirtildi.