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Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yayımladığı en güncel sağlık istatistiklerine göre, Türkiye’de sezaryenle doğum oranı rekor seviyede.

2022 verilerine göre ülkede her 1.000 canlı doğumdan yüzde 60,08’i sezaryen yöntemiyle gerçekleşiyor.

Bu miktar, yaklaşık %60,08 seviyesine karşılık geliyor. Ortaya çıkan veriyle Türkiye, OECD üyesi 38 ülke arasında açık ara ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada yüzde 56,8 oranla Güney Kore yer alırken, üçüncü sırada ise yüzde 51.02'lik oranla Şili bulunuyor.

EN DÜŞÜK ORAN İSE İSRAİL’DE

OECD verilerine göre en düşük sezaryen oranı İsrail’de görüldü. Bu da yaklaşık %14,75’lik bir orana denk geliyor.

Aşağıda OECD verilerinin tam listesi:

Yüksek Oranlı Ülkeler (seçilmiş):

Türkiye: 60.08

Kore: 56. 82

Şili: 51.02

Meksika: 49.31

Polonya: 41.11

Avustralya*: 38.35

İrlanda: 37.74

Macaristan: 36.48

Düşük Oranlı Ülkeler (seçilmiş):

İspanya: 24.12

Litvanya: 22.53

Letonya: 22.24

Belçika: 22.18

Slovenya: 22.06

Fransa: 20.74

Danimarka: 20.08

Finlandiya: 19.44

İsveç: 18.85

Norveç: 16.06

Hollanda: 15.43

İzlanda: 14.85

İsrail: 14.75

Uzmanlar, Türkiye’de sezaryen oranlarının bu denli yükselmesinde, özel hastanelerdeki finansal teşvikler, doktorların tıbbi dava korkusu, annelerin vajinal doğuma duyduğu endişe ve bazı kültürel faktörlerin etkili olduğunu belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tıbbi gereklilik dışında sezaryen oranının ideal olarak %10-15 bandında kalmasını öneriyor.

Uzmanlar, gereksiz sezaryenlerin anne ve bebekte daha uzun iyileşme süreci, enfeksiyon riski ve gelecekteki gebeliklerde komplikasyon gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.