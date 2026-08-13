Dünya atmosferi ile uzay taşlarının yoğun şekilde kesiştiği ağustos ayının ortalarında gerçekleşen Perseid Meteor Yağmuru, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında büyük heyecanla karşılandı.
Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı
Şehir ışıklarından uzak yüksek noktalar, yaylalar ve tarihi mekanlarda buluşan vatandaşlar, Perseid Meteor Yağmuru’na tanıklık etti. Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen gözlem etkinlikleri unutulmaz görüntülere sahne oldu.Kaynak: İHA
Işık kirliliğinin en alt seviyede olduğu yüksek yaylalardan tarihi kale surlarına kadar pek çok farklı noktada bir araya gelen binlerce kişi, gece boyunca yıldız kaymalarını ve Samanyolu galaksisini izleme fırsatı yakaladı.
Fotoğraf tutkunları ve astrofotoğrafçılar ise özel ekipmanlarıyla bu görsel şöleni ölümsüzleştirdi.
Denizli (Topuklu Yaylası): Türkiye’nin en karanlık bölgeleri arasında gösterilen Beyağaç ilçesindeki Topuklu Yaylası, dev bir gözlem alanına dönüştü.
Denizli’nin yanı sıra İstanbul ve Kütahya gibi çevre illerden gelen aileler ve arkadaş grupları, kurdukları teleskoplar ve kamp ekipmanlarıyla karanlık gökyüzünün tadını çıkardı.
Bursa (Çiçekli Göleti): Yenişehir ilçesinde bulunan Çiçekli Göleti, meteor yağmurunu takip etmek isteyen binlerce kişinin akınına uğradı.
Bölgedeki yoğunluk nedeniyle ulaşım yollarında uzun araç kuyrukları oluşurken, çok sayıda vatandaş araçlarını park edip kilometrelerce yürüyerek gölet kıyısındaki izleme alanlarına ulaştı.
İstanbul (Çatalca): Kent genelinde yer yer etkili olan bulutlu havaya rağmen Çatalca’da buluşan meraklılar, zaman atlamalı (time-lapse) çekim teknikleri kullanarak bulutların arasından süzülen meteor izlerini saniye saniye kaydetti.
Bolu (Seben Taşlıyayla Göleti): Saat 22.00 itibarıyla hareketlenen gökyüzü, Bolu’da astrofotoğrafçılara benzersiz fırsatlar sundu.
Ay ışığının bulunmadığı son derece elverişli gecede Seben Taşlıyayla Göleti’nde yerlerini alan fotoğrafçılar, cami ve göl yansıması eşliğinde uzun pozlama yaparak büyüleyici kareler elde etti.
Kayseri (Erciyes Kayak Merkezi): Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ile Kayseri Bilim Merkezi’nin her yıl ortaklaşa düzenlediği geleneksel gözlem şöleni yine yoğun ilgi gördü.
Erciyes’in 2 bin 650 metre yükseklikteki Hacılar Kapı bölgesinde toplanan binlerce vatandaş, ışık kirliliğinden tamamen arındırılmış yüksek rakımlı ortamda seyir zevki yüksek anlar yaşadı.
Nevşehir (Nevşehir Kalesi): Nevşehir Belediyesi tarafından tarihi Nevşehir Kalesi'nde organize edilen "Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği", kültür ve bilimi bir araya getirdi.
Kale surlarında oluşturulan izleme alanlarında gökyüzünü takip eden katılımcılara uzmanlarca bilgilendirmeler yapılırken, etkinlik alanında çello ve gitar eşliğinde dinletiler gerçekleştirildi.
Elazığ (Harput Buzluk Mağarası): 5 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Harput’taki Buzluk Mağarası bölgesi, sosyal medya içerik üreticileri ile fotoğraf sevdalılarının adresi oldu.
Yüksek noktada konuşlanan meraklılar, dronlar ve hassas kameralarla Samanyolu ve meteor geçişlerini aynı kadrajda birleştirdi.
Çankırı ve Yozgat Yaylaları: Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde yer alan 1.650 rakımlı Kırkpınar Yaylası ile Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesindeki 2 bin 100 rakımlı Nalbant Geçidi, doğa harikası atmosferleriyle gözlemcileri ağırladı.
Işık kirliliğinden uzak bu noktalarda pozlama yapan fotoğrafçılar eşsiz manzaralar yakaladı.
Kastamonu, Düzce, Kırıkkale & Erzincan: Kastamonu'nun Ballık ve Düzce’nin Yayla köylerinde toplanan vatandaşlar serin havada ateş yakarak gece boyunca nöbet tuttu.
Kırıkkale ve Erzincan semalarında da saniyeler içinde kaybolan parlak ışık izleri, uzun pozlama teknikleriyle kare kare kayda geçirildi.