Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı

Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı

Şehir ışıklarından uzak yüksek noktalar, yaylalar ve tarihi mekanlarda buluşan vatandaşlar, Perseid Meteor Yağmuru’na tanıklık etti. Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen gözlem etkinlikleri unutulmaz görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İHA
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Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 1

Dünya atmosferi ile uzay taşlarının yoğun şekilde kesiştiği ağustos ayının ortalarında gerçekleşen Perseid Meteor Yağmuru, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında büyük heyecanla karşılandı.

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Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 2

Işık kirliliğinin en alt seviyede olduğu yüksek yaylalardan tarihi kale surlarına kadar pek çok farklı noktada bir araya gelen binlerce kişi, gece boyunca yıldız kaymalarını ve Samanyolu galaksisini izleme fırsatı yakaladı.

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Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 3

Fotoğraf tutkunları ve astrofotoğrafçılar ise özel ekipmanlarıyla bu görsel şöleni ölümsüzleştirdi.

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Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 4

Denizli (Topuklu Yaylası): Türkiye’nin en karanlık bölgeleri arasında gösterilen Beyağaç ilçesindeki Topuklu Yaylası, dev bir gözlem alanına dönüştü.

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Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 5

Denizli’nin yanı sıra İstanbul ve Kütahya gibi çevre illerden gelen aileler ve arkadaş grupları, kurdukları teleskoplar ve kamp ekipmanlarıyla karanlık gökyüzünün tadını çıkardı.

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Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 6

Bursa (Çiçekli Göleti): Yenişehir ilçesinde bulunan Çiçekli Göleti, meteor yağmurunu takip etmek isteyen binlerce kişinin akınına uğradı.

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Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 7

Bölgedeki yoğunluk nedeniyle ulaşım yollarında uzun araç kuyrukları oluşurken, çok sayıda vatandaş araçlarını park edip kilometrelerce yürüyerek gölet kıyısındaki izleme alanlarına ulaştı.

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Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 8

İstanbul (Çatalca): Kent genelinde yer yer etkili olan bulutlu havaya rağmen Çatalca’da buluşan meraklılar, zaman atlamalı (time-lapse) çekim teknikleri kullanarak bulutların arasından süzülen meteor izlerini saniye saniye kaydetti.

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Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 9

Bolu (Seben Taşlıyayla Göleti): Saat 22.00 itibarıyla hareketlenen gökyüzü, Bolu’da astrofotoğrafçılara benzersiz fırsatlar sundu.

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Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 10

Ay ışığının bulunmadığı son derece elverişli gecede Seben Taşlıyayla Göleti’nde yerlerini alan fotoğrafçılar, cami ve göl yansıması eşliğinde uzun pozlama yaparak büyüleyici kareler elde etti.

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Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 11

Kayseri (Erciyes Kayak Merkezi): Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ile Kayseri Bilim Merkezi’nin her yıl ortaklaşa düzenlediği geleneksel gözlem şöleni yine yoğun ilgi gördü.

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Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 12

Erciyes’in 2 bin 650 metre yükseklikteki Hacılar Kapı bölgesinde toplanan binlerce vatandaş, ışık kirliliğinden tamamen arındırılmış yüksek rakımlı ortamda seyir zevki yüksek anlar yaşadı.

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Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 13

Nevşehir (Nevşehir Kalesi): Nevşehir Belediyesi tarafından tarihi Nevşehir Kalesi'nde organize edilen "Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği", kültür ve bilimi bir araya getirdi.

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Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 14

Kale surlarında oluşturulan izleme alanlarında gökyüzünü takip eden katılımcılara uzmanlarca bilgilendirmeler yapılırken, etkinlik alanında çello ve gitar eşliğinde dinletiler gerçekleştirildi.

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Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 15

Elazığ (Harput Buzluk Mağarası): 5 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Harput’taki Buzluk Mağarası bölgesi, sosyal medya içerik üreticileri ile fotoğraf sevdalılarının adresi oldu.

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Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 16

Yüksek noktada konuşlanan meraklılar, dronlar ve hassas kameralarla Samanyolu ve meteor geçişlerini aynı kadrajda birleştirdi.

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Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 17

Çankırı ve Yozgat Yaylaları: Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde yer alan 1.650 rakımlı Kırkpınar Yaylası ile Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesindeki 2 bin 100 rakımlı Nalbant Geçidi, doğa harikası atmosferleriyle gözlemcileri ağırladı.

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Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 18

Işık kirliliğinden uzak bu noktalarda pozlama yapan fotoğrafçılar eşsiz manzaralar yakaladı.

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Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 19

Kastamonu, Düzce, Kırıkkale & Erzincan: Kastamonu'nun Ballık ve Düzce’nin Yayla köylerinde toplanan vatandaşlar serin havada ateş yakarak gece boyunca nöbet tuttu.

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Türkiye semalarında büyüleyici gece: Perseid Meteor Yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 20

Kırıkkale ve Erzincan semalarında da saniyeler içinde kaybolan parlak ışık izleri, uzun pozlama teknikleriyle kare kare kayda geçirildi.

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