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Kaynak: Haber Merkezi

Samsun / Ali Yazan / Yeniçağ



Eskişehir’deki görevi sırasında ağır yaralanan ve hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, memleketi Samsun’da gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

TÜRKİYE ŞEHİDİNE AĞLADI

Eskişehir'de asayişi sağlamak ve bir olaya müdahale etmek için canını siper eden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, görev esnasında ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehadet şerbetini içen kahraman askerin acı haberi tüm ülkeyi yasa boğdu. Şehidimizin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla memleketi Samsun'a getirildi.

BABA OCAĞINDA HELALLİK ALINDI

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'ın cenazesi, Samsun’un Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi’ndeki baba ocağına son kez getirildi. Burada helallik alınması sırasında feryatlar yürekleri dağladı. Şehidin ailesi, yakınları ve silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

BİNLERCE VATANDAŞ UĞURLADI

Samsun'un Terme İlçesi Sakarlı Mahallesi’nde düzenlenen cenaze törenine devlet protokolü, askeri erkan, şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınan kahraman şehidimiz, Sakarlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.