BARAN YALÇIN - ÖZEL HABER - YENİÇAĞ

Gazeteci Ardan Zentürk, Yeniçağ’a verdiği özel röportajda, Amerika’nın da diyalog yoluyla müdahil olduğu, Rusya - Ukrayna savaşında Türkiye’nin sergilediği tutum hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Zentürk, “Rusya, Amerika ve Ukrayna üçgeni arasında Türkiye'nin tutumunu nasıl olmalı?” sorusuna yanıt verdi.

“TÜRKİYE SAVAŞIN KARADENİZ’E SIÇRAMASINI ÖNLEDİ”

1936 tarihli Montreux Antlaşması’nın, Türkiye'nin gerçek anlamıyla bu sulardaki egemenliğini sağlayan tarihi ve çok önemli bir anlaşma olduğunu söyleyen Zentürk, Erdoğan yönetiminin düzgün olarak bu anlaşmayı uygulamasından dolayı memnun olduğunu, bu sayede Türkiye’nin Rusya – Ukrayna savaşının Karadeniz'e sıçramasını tek başına önlendiğini söyledi.

Zentürk, “Çünkü Montreux olmasaydı Boğazlar yol geçen anı olsaydı çoktan Karadeniz'de NATO ile Rus donanmaları karşı karşıya kalırdı” sözlerini sarf etti.

“KARADENİZ’İN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMADA ORTAK POLİTİKA ESASTIR”

Türkiye’nin aynı zamanda Karadeniz'de en güçlü donanmaya sahip ülke olduğunu belirten Zentürk, “Bir dönem bir Sovyet gölü olan Karadeniz bugün gerçekten Karadeniz şarkısının olduğu gibi Türk bayrağı ile donatılmıştır. Bu da güzel bir şeydir. Ama Türkiye bunu dengeli olarak kullanmak zorundadır. Yani NATO'ya her zaman şunu gösteriyoruz zaten. Biz Batı İttifakı'nın yaptırımlarına katılmadık Rusya'ya karşı. Doğru bir karardı. Ve Karadeniz'in güvenliğini sağlamada tüm Karadeniz'le Rusya dahi ortak politikalar üretmek esastır” sözlerini sarf etti.

“ONUN DIŞINDAKİ SENARYOLAR TÜRKİYE’Yİ NATO TUZAĞINA DÜŞÜRÜR”

Türkiye'nin Rusya'yı karşısına alarak veya Rusya'yı baypas ederek geliştireceği güvenlik politikalarının geleceğe dönük risk oluşturabileceğini söyleyen Zentürk, “O nedenle madde 1 Montreux devam. Madde 2, bölgesel bütün ortaklarla Rusya’da dahil iş birliği ve çalışma. Onun dışındaki bütün senaryolar Türkiye'yi bir NATO tuzağına düşürür. Birinci Dünya Harbi'ne öyle bir tuzakla girmiştik hatırlıyorsanız. Kesinlikle. O yüzden biz Karadeniz'de soğukkanlılığımızı ve bugünkü istikrarlı duruşumuzu koruyalım. Karadeniz politikamız başarılıdır, onu söyleyeyim” dedi.