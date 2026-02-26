Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



13-18 Şubat 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen U20 Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 72 kg’da Türkiye Şampiyonu olan, Salih Yusuf Yazıcı, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i makamında ziyaret etti.

Bilecik’ten yetişip spor hayatını Kayseri Şeker Spor Kulübü bünyesinde sürdüren sporcu Salih Yusuf Yazıcı, elde ettiği bu önemli başarıyla 6-12 Temmuz tarihlerinde Makedonya’da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

İl Müdürü Demir, sporcu ve yetişmesinde büyük emeği bulunan antrenör İbrahim Doğan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.