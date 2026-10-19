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Kaynak: AA

Red Bull Dance Your Style Dünya Finali, 24 Ekim'de İsviçre'nin Zürih kentindeki Hallenstadion'da gerçekleştirilecek. Türkiye'yi 2026 şampiyonu Kerem Çolak ile 2025 şampiyonu Kemalp temsil edecek.

16 KİŞİLİK FİNAL KADROSU OLUŞACAK

54 ülkede düzenlenen 160'ın üzerindeki elemenin ardından ülke şampiyonları, iki aşamalı ön elemelerde sekiz final kontenjanından biri için mücadele edecek. Ön elemelerden gelecek sekiz dansçıya sekiz "wildcard" ismin katılmasıyla 16 kişilik Dünya Finali kadrosu tamamlanacak.

Yarışmada hip hop, house, locking, popping ve waacking gibi farklı disiplinlerden dansçılar, önceden belirlenmiş müzikler veya hazırlanmış koreografiler olmadan bire bir karşılaşacak.

TÜRKİYE'DEN OYLAMAYA KATILIM OLACAK

Red Bull Dance YouTube kanalından canlı yayınlanacak finalde bu yıl Zürih'teki seyircilerin yanı sıra yayını takip eden izleyiciler de oy kullanabilecek. Kerem Çolak ve Kemalp'in 16 kişilik final kadrosuna kalması halinde Türkiye'deki dansseverler de oylamaya katılabilecek.