Kartepe Motosiklet Spor Kulübü organizasyonunda gerçekleştirilen şampiyonanın açılış ayağı, TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde yapılıyor.
Şampiyonada sporcular; süpermoto open, süpermoto senior, süpermoto S3, süpermoto 85 cc, 65 cc, 50 cc ve 50 cc mini kategorilerinde mücadele veriyor.
Organizasyonun ilk günü, sabah saatlerinde yapılan resmi antrenman seanslarıyla başladı. Antrenmanların ardından pilotlar, ana yarışlarda start sıralamasını belirlemek amacıyla düzenlenen sıralama turlarında piste çıktı.
Şampiyonanın ilk ayağı, yarın gerçekleştirilecek final yarışlarıyla sona erecek. Sabah antrenmanlarının ardından başlayacak mücadelelerde sporcular derece elde etmek için yarışacak.
Yarışların ardından dereceye giren isimlere ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek.
Öte yandan Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından 6-10 yaş arası sporcuların gelişimi amacıyla düzenlenen “Türkiye ANLAS MiniGP 110 Serisi” yarışları da organizasyon kapsamında gerçekleştiriliyor.
MiniGP serisinde 6 ila 10 yaş arasında toplam 13 sporcu mücadele ediyor.