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Kaynak: AA / İHA

Türkiye sağlık turizminde büyümeyi sürdürüyor! İlk çeyrekte 761,5 milyon dolar gelir

Türkiye, sağlık turizmindeki yükselişini 2026'nın ilk çeyreğinde de sürdürdü. Yılın ilk üç ayında 302 bin 487 uluslararası hastaya sağlık hizmeti sunulurken, sektörün geliri 761 milyon 523 bin dolara ulaştı.

Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar, Türk cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika başta olmak üzere yaklaşık 180 ülkeden gelen hastalar; estetik ve plastik cerrahi, saç ekimi, diş tedavileri, göz hastalıkları, ortopedi, kardiyoloji ve onkoloji gibi birçok alanda Türkiye'yi tercih etti.

KİŞİ BAŞINA SAĞLIK TURİZMİ GELİRİ YÜZDE 39 ARTTI

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Hizmetleri Komite Başkanı Mustafa Eröğüt, sağlık turizminde yalnızca hasta sayısının değil, kişi başına elde edilen gelirin de arttığını belirtti.

Eröğüt, kişi başına düşen sağlık turizmi gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 39 yükseldiğini ifade ederek, Türkiye'nin artık daha yüksek katma değer üreten bir sağlık turizmi destinasyonu haline geldiğini söyledi.

180 ÜLKEDEN HASTA GELİYOR

Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı sayesinde çok geniş bir coğrafyaya hizmet verdiğini belirten Eröğüt, Almanya, Birleşik Krallık, Irak, Azerbaycan, Rusya, Libya ve Körfez ülkelerinin en yoğun hasta gönderen ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

Son yıllarda özellikle Kazakistan, Özbekistan ve diğer Orta Asya ülkelerinden gelen talepte de dikkat çekici artış yaşandığını vurgulayan Eröğüt, yeni pazarlara yönelik tanıtım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

EN ÇOK ESTETİK, SAÇ EKİMİ VE DİŞ TEDAVİSİ TERCİH EDİLİYOR

Uluslararası hastaların en fazla ilgi gösterdiği branşların başında estetik ve plastik cerrahi, saç ekimi, diş tedavileri, göz hastalıkları, ortopedi, kardiyoloji, onkoloji, tüp bebek ve obezite cerrahisi geliyor.

Bunun yanı sıra onkoloji, kardiyovasküler cerrahi ve organ nakli gibi ileri uzmanlık gerektiren alanlarda da Türkiye'nin uluslararası hasta çekim gücü artmaya devam ediyor.

KİŞİ BAŞINA HARCAMA 2 BİN 500 DOLARA ULAŞTI

Eröğüt, sağlık turizminde kişi başına ortalama sağlık harcamasının yaklaşık 2 bin 500 dolara ulaştığını belirterek, robotik cerrahi, organ nakli ve onkoloji gibi ileri tedavilerde bu rakamın 10 bin ila 50 bin dolar arasında değişebildiğini söyledi.

Türkiye'nin 40'tan fazla şehirde faaliyet gösteren 1.500'ün üzerinde sağlık kuruluşu ve uluslararası akreditasyona sahip merkezleriyle dünyanın önde gelen sağlık turizmi destinasyonları arasında yer aldığını vurgulayan Eröğüt, hedeflerinin hem yabancı hasta sayısını hem de sağlık turizmi gelirini artırmak olduğunu ifade etti.