Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Takımımız Romanya ile karşı karşıya geliyor.
Aylardır beklenen kritik maça dakikalar kala çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
MAÇIN SONUCUNA GÖRE ROMANYA'DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞEBİLİR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; A Milli Takımımızın kazanması halinde Romanya'da Lucescu'nun yerine teknik direktörlük görevine Gheorghe Hagi'nin getirilebilir.
HAGI VE POPESCU TRİBÜNDE
Hagi'nin Romanya Milli Takımı'nda yardımcılığını ise bir başka eski Galatasaraylı Popescu'nun üstleneceği kaydedildi.
İki ismin de Türkiye-Romanya maçını Tüpraş Stadyumu'nda tribünden takip ettiği ifade edildi.