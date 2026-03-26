A Milli Takımımız 26 yıllık Dünya Kupası’na katılma hasretini sonlandırabilmek için ilk sınavına play-off yarı finalinde Romanya karşısında çıkıyor.

Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak kritik karşılaşma öncesi Vincenzo Montella ve Mircea Lucescu’nun sahaya sürdüğü ilk 11’ler belli oldu.

TÜRKİYE-ROMANYA İLK 11’LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Samet Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda, Barış Alper, Kerem, Kenan

Romanya: Radu, Bancu, Burca, Draguşin, Ratiu, Dragomir, Marin, Mıhaila, Hagi, Man, Birligea

A MİLLİ TAKIM İÇ SAHADA PLAY-OFF KAYBETMEDİ

A Milli Takım, Dünya Kupası elemeleri play-off aşamasında iç sahada oynadığı iki maçı da kazanırken toplam 9 gol attı.

Öte yandan Romanya, deplasmanda oynadığı son üç maçın ikisini kaybederek dış sahada dalgalı bir performans sergiledi.

TÜRKİYE'DE 4 OYUNCU KADROYA ALINMADI

Vincenzo Montella sakatlıkları sebebiyle Merih Demiral ve Zeki Çelik'in yanı sıra Romanya maçı kadrosunda Mustafa Eskihellaç, Semih Kılıçsoy ve Muhammed Şengezer'e yer vermedi.

ROMANYA 11'İNDE SÜPER LİG'DEN 2 İSİM

Lucescu'nun Türkiye karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de Süper Lig'de forma giyen iki isim yer alıyor. Alanyaspor'da oynayan Ianis Hagi takım kaptanı olarak sahaya çıkarken Rizesporlu kanat Mihaila da maça ilk 11'de başlayan bir diğer Süper Lig oyuncusu oldu.