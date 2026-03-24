A Milli Takımımızın Dünya Kupası yolunda 26 Mart Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda Romanya ile oynayacağı kritik play-off yarı final maçına Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem François Letexier atandı.

LETEXIER SON YÖNETTİĞİ LYON-MONACO MAÇINDA TEPKİ ÇEKTİ

Zorlu mücadele öncesi son olarak Ligue 1'de Lyon-Monaco maçını yöneten 36 yaşındaki hakem François Letexier Fransa'da büyük tartışma konusu olmuştu.

Lyon'un sahasında oynanan ve Monaco'nun 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan maçın 72'inci dakikasında François Letexier penaltı kararıyla tepki çekmiş ve özellikle Lyon cephesinde maç sonu sert eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

NIAKHATE: 'HAKEME NEDEN VAR'A DANIŞMADIĞINI SORDUK'

Monaco'nun lehine verilen penaltı öncesinde Lyon'un Brezilyalı yıldızı Endrick'e faul yapıldığını savunan ev sahibi ekipten Moussa Niakhate maç sonu açıklamasında, "İkinci gol, penaltı hakkında çok konuştuk. Bize göre, Endrick'e açıkça bir faul yapıldı, kaptanlarının formasını çekmesi kaçınılmaz olarak bir kontra atağı engelledi ve ardından topu geri kazandılar ve doğrudan penaltı verdiler. Hakeme neden VAR'a danışmadığını sorduk..." ifadelerini kullandı.

TOLISSO: 'LETEXIER'İN CEVABINI ANLATMAK İSTEMİYORUM, KİBİRLİYDİ'

Ayrıca takımın tecrübeli oyuncularından Tolisso da hakeme maç sonu sert tepki göstererek, "VAR'ın neden müdahale etmediğini anlamıyorum... Her gün Endrick'e faul yapılıyor. Bay Letexier'in cevabını size anlatmak istemiyorum, kibirliydi, inanılmazdı... Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum..." dedi.

MATHIEU LOUIS-JEAN: 'LETEXIER İLE İLK KEZ OLMUYOR'

Öte yandan Lyon yöneticisi Mathieu Louis-Jean mücadelenin ardından François Letexier'e yönelik eleştirisinde bunu ilk kez yapmadığını dile getirerek şunları söyledi:

"Bu maçın sonucunu etkileyen belirleyici bir pozisyon vardı ve çok, çok kızgın olduğumuz açık. Tekrar ediyorum, ancak açıkça aleyhimize olan kararlar hakkında sayısız maç sonrası görüşme yaptık ve bu bir sorun. Endrick'e yapılan faulle ilgili olarak, Sayın Letexier'in bunu nasıl tersine çeviremediğini bana açıklaması gerekiyor. Hakem maçın sonucunu olumsuz etkiledi. Bu, özellikle Sayın Letexier ile ilk kez olmuyor. Fransız liginde neler olup bittiğini bilmiyorum. Paranoyak olmak istemiyoruz, ancak kendimize sorular soruyoruz."

LIGUE 1'DE 14 MAÇTA 5 KIRMIZI KART ÇIKARDI

Lyon-Monaco maçının son dakikalarında Nicolas Tagliafico'yu oyundan atan François Letexier bu sezon Ligue 1'de çıktığı 14 maçta toplam 5 kez kırmızı kartına başvurdu. Letexier ayrıca bu maçlarda 65 sarı kart gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde de toplam 7 maç yöneten François Letexier son olarak Barcelona'nın Newcastle United'ı 7-2 yendiği mücadelede düdük çalmıştı.