A Milli Futbol Takımı’nın FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Romanya ile oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Park'ta gerçekleşecek mücadele için biletler Passo üzerinden temin edilebilecek.

Bilet satışları, geçerli tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo üyeliği bulunmayan taraftarlar ise Passo’nun internet sitesi üzerinden ücretsiz üyelik oluşturup bilet satın alabilecek.

BİLET FİYATLARI

Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 5 bin lira

Doğu Alt 115-116: 3 bin 500 lira

Batı Alt 102-125: 3 bin lira

Doğu Alt 114-117: 3 bin lira

Batı Üst 401-430: 2 bin 500 lira

Doğu Üst 415-416: 2 bin 500 lira

Batı Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Kuzey Alt: Bin 250 lira

Güney Alt: Bin 250 lira

Kuzey Üst: Bin 250 lira

Güney Üst: Bin 250 lira