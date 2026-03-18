A Milli Futbol Takımı’nın FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Romanya ile oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Park'ta gerçekleşecek mücadele için biletler Passo üzerinden temin edilebilecek.
Bilet satışları, geçerli tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo üyeliği bulunmayan taraftarlar ise Passo’nun internet sitesi üzerinden ücretsiz üyelik oluşturup bilet satın alabilecek.
BİLET FİYATLARI
Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:
VIP: 5 bin lira
Doğu Alt 115-116: 3 bin 500 lira
Batı Alt 102-125: 3 bin lira
Doğu Alt 114-117: 3 bin lira
Batı Üst 401-430: 2 bin 500 lira
Doğu Üst 415-416: 2 bin 500 lira
Batı Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira
Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira
Kuzey Alt: Bin 250 lira
Güney Alt: Bin 250 lira
Kuzey Üst: Bin 250 lira
Güney Üst: Bin 250 lira